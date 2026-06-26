Torna la sintonia per portar les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana de Barcelona: Junts, PSC, PP i Vox s'hi posen d'acord

La incorporació de les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana de Barcelona havia quedat en suspens i es donava per aparcada aquest mandat, tal com va declarar el mateix tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, en una entrevista a aquest diari. Tanmateix, els moments polítics canvien els guions. I ara, en un moment dolç de relació entre el PSC i Junts a l'Ajuntament, però també en un moment en què l'acumulació d'incidents amb armes al carrer dona peu a discursos securitaris més contundents, la idea s'ha reactivat de cop.
Fa uns dies, era el mateix alcalde Jaume Collboni qui proposava reobrir aquesta possibilitat, ara que Junts ja havia resolt les seves eleccions primàries i que ja té candidat per a les eleccions del 2027, Jordi Martí Galbis. Segons el representant del PSC, això ara permetria a la formació juntaire "centrar-se" en debats concrets de ciutat. I, de moment, s'han donat un primer vot de confiança. S'ha fet durant un debat proposat pel PP, que demanava adquirir les pistoles de descàrregues elèctriques per a la policia barcelonina. El front de Junts, PSC, PP i Vox s'hi ha mostrat favorable.
Mentrestant, BComú i ERC se n'han desmarcat i hi han votat en contra, ja que van demanar més informes sobre l'impacte d'aquest instrument. Els comuns han recordat que a Catalunya ja hi ha hagut almenys una mort després de l'ús policial de la Taser, en aquest cas per part dels Mossos d'Esquadra. Tanmateix, l'actualitat encara els ha donat més arguments, als que temen per les derivades del seu ús: aquest divendres s'ha conegut la mort d'un home de 30 anys després d'un operatiu en què se li van aplicar descàrregues elèctriques per part de la policia local, al municipi de Santurtzi (Biscaia).
De moment, però, aquest debat a Barcelona necessita una formalitat per tirar endavant: el govern ha de presentar la nova proposta de reglament per introduir les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana i s'ha de votar en el plenari municipal. Aquest va ser el tràmit que va encallar l'any passat. Junts va acusar el PSC de no escoltar els sindicats policials i va votar-hi en contra, per a sorpresa de tothom. El govern socialista va dir que així no hi havia manera de tirar-ho endavant i que aparcava aquella idea. Ara, però, sembla renéixer.