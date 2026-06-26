Collboni fa marxa enrere amb un complement que podia augmentar fins a un 5% el sou a alts càrrecs

El govern municipal de Barcelona ha decidit retirar del plenari, a l'últim moment, un punt que generava discòrdia. Era la proposta que incloïa un "complement de productivitat" als càrrecs de "comandament" de l'Ajuntament. Es tracta d'un complement de fins al 5% d'increment sobre el sou base, el complement de destinació i el complement específic del lloc de treball, explica el text de la proposta. La idea d'aquesta nova proposta era retribuir més aquells càrrecs i directius que aconseguissin rendir especialment i que representessin un bon "lideratge". Tanmateix, només el PSC i ERC anaven a votar a favor, i finalment l'executiu socialista ha retirat el punt del plenari. Des de BComú s'assenyalava que aquest "complement de productivitat" suposaria premiar amb milers d'euros més cada any a treballadors amb sous que ja són alts i, de fet, reclamava deixar fora d'aquest complement extra als directius que cobressin més de 100.000 euros, com passa amb els gerents i directors d'àrea. Tanmateix, no es va arribar a un acord. I les dretes tampoc no ho veien clar. A última hora, el govern del PSC ha preferit retirar-lo "per manca de suports".\r\n\r\n \r\n