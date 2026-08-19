El Barça celebra el retorn del Gamper al Camp Nou amb la victòria davant l’Al-Ahly

El Barça ha rebut aquesta nit a l'Spotify Camp Nou a l'Al-Ahly en el partit pel títol més emblemàtic dels culers. Després del fitxatge de Rodri, el Camp Nou ha tornat a acollir el Gamper després de quatre anys amb la il·lusió de començar una temporada de somni i acompanyats de 54.224 aficionats del club.
El primer pas ha estat enfrontar-se a l'equip més llorejat de tot Egipte. El club de la ciutat d'El Caire és el més exitós del continent africà i compta amb 12 Lligues de Campions de la Confedreció Africana de Futbol (CAF), convertint-se en l'equip que més n'ha aconseguit de tota la història. L'entitat es va fundar l'any 1907 i té un total de 138 títols a les seves vitrines. El joc dels egipcis és bastant semblant al del Barça: possessió de la pilota com a eina principal d'atac, protagonistes del joc, pressió alta i domini.
Tot i això, el Barça s’ha imposat 2-1 a l’Al-Ahly. Els de Flick han celebrat el primer gol d'Hamza Abdelkarim al Camp Nou al minut 29, tot i que l'egipci ha evitat la celebració davant del seu anterior equip i companys. El segon ha vingut del nou capità, Raphinha, al minut 44 i de penal, abans del final de la primera part. L’Al-Ahly ha reaccionat després del descans i ha retallat distàncies amb un gol de Zizo al minut 51, que ha situat el 2-1 al marcador.
Ni Rodri ni Cancelo
Tot i l'expectativa dels seguidors del Barça perquè Rodri debutés un dia després del seu fitxatge, la realitat és que -amb només un entrenament de marge- el madrileny no ha estat convocat pel Gamper. Però això no ha evitat que rebés una càlida rebuda per part de tots els aficionats presents durant la presentació de la plantilla. El migcampista ha estat a la graderia veient el partit, igual que Joao Cancelo. El fitxatge del portuguès encara no ha estat oficialitzat per temes burocràtics, així que no ha pogut ser ni presentat. Els que sí que han obert la nova temporada al camp són: Joan Garcia, Koundé, Eric, Gerard Martín, Balde, Espart, Bernal, Fermín, Lamine, Raphinha i Hamza.
Raphinha i Flick, líders d'un projecte apassionant
El nou capità, Raphinha ha estat l'encarregat de pronunciar el discurs d'inici de temporada davant de l'afició culer. El brasiler ha fet un discurs respectuós amb què s'ha posat a la butxaca l'afició i als seus propis companys d'equip. En primer lloc, ha volgut transmetre el suport a Roony Bardghj, qui recentment va partir una ruptura del lligament creuat anterior que el mantindrà apartat durant gran part de la temporada: "És un dels nostres". "Vestir aquesta samarreta i dur aquest escut és el millor que m'ha passat en la vida", ha expressat el brasiler, que ha provocat l'aplaudiment de l'afició.
Ha parlat també l'entrenador, Hansi Flick, que ha començat i acabat el discurs amb unes paraules en català. "Estic molt content, moltes gràcies pel vostre suport", ha dit emocionat Hansi Flick abans de recordar la mort del seu pare, que va morir fa tres mesos. "Em vaig sentir molt estimat per tota la família del Barça", ha expressat el tècnic alemany i ha acabat agraint "de tot cor" a l'afició blaugrana el suport en aquell moment. L'entrenador ha assegurat que "lluitaran per tots els títols d'aquesta temporada" i ha acabat el missatge en català amb un "visca el Barça i visca Catalunya".