Hansi Flick es dirigeix en català a l’afició del Barça: «Moltes gràcies pel vostre suport»

"Bona nit culers, estic molt content d'estar avui aquí", ha començat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, el seu discurs d'inauguració del Trofeu Joan Gamper i de la temporada de l'equip. El Barça ha rebut aquesta nit a l'Spotify Camp Nou a l'Al-Ahly i ha tornat a acollir el trofeu en honor al fundador del club després de quatre anys amb la il·lusió de començar una temporada de somni.
El tècnic alemany ha estat el primer a dirigir unes paraules a l'afició i ho ha fet començant i acabant el discurs en català, un fet que ha provocat l'eufòria i l'ovació de tot el públic.
"Estic molt content, moltes gràcies pel vostre suport", ha dit en català un Hansi Flick emocionat abans de recordar la mort del seu pare. "Em vaig sentir molt estimat per tota la família del Barça", ha expressat -ja en anglès- el tècnic alemany i ha acabat agraint "de tot cor" a l'afició blaugrana el suport en aquell moment.
L'entrenador ha assegurat que "lluitaran per tots els títols d'aquesta temporada" i ha acabat el discurs amb un missatge en català que ha provocat l'aplaudiment del camp: "Visca el Barça i visca Catalunya".
Raphinha inaugura la temporada com a capità
El nou capità momentani, Raphinha ha estat l'encarregat de pronunciar el discurs d'inici de temporada davant de l'afició culer i ho ha fet després del seu entrenador. El brasiler ha fet un discurs respectuós amb què s'ha posat a la butxaca l'afició i als seus propis companys d'equip. "Vestir aquesta samarreta i dur aquest escut és el millor que m'ha passat en la vida", ha expressat el brasiler provocant l'aplaudiment de l'afició.