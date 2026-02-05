Arriba la Ballada de Gitanes de Cardedeu 2026 i estrena nou espai

La setena Ballada de Gitanes de Cardedeu arribarà amb més de 100 participants el pròxim diumenge 8 de febrer. Aquest 2026 la cita de la cultura popular estrena un nou emplaçament: la plaça de Joan Clusellas i Teixé. Enguany hi participen 93 parelles de balladors i balladores i 35 de gitanetes (la colla infantil), incloent-hi els diablots. L’any passat van ser 76 i 28 parelles respectivament. A causa d’aquest creixement s'ha modificat la distribució de les parelles en algunes coreografies dels diferents balls i, per aquest motiu, s'ha canviat l'emplaçament a un lloc més ampli.
Per aquesta ballada, l'organització també ha volgut donar una embranzida a la cercavila, amb inici a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura i finalització a la plaça. Es faran diferents figures de les balladores, tant grans com petites, i hi haurà l'acompanyament de dos grups musicals.
Les corrandes que es van estrenar l’any passat es consoliden aquest any. Es tracta de la creació d’un ball propi a càrrec de les joves de la colla. Tant la coreografia com la música estan inspirades en experiències similars en les Gitanes del Baix Montseny i fruit d’un procés participatiu del jovent de Cardedeu.
Programació 2026
A les 11 hores tindrà lloc la sortida des de la Tèxtil Rase amb una cercavila amb totes les balladores i balladors pels carrers del poble, amb el grups Tempus i Els Borregaires, convocant a la gent a anar a la plaça per gaudir de la ballada. A les 12 hores tindrà lloc la Ballada de gitanes de Cardedeu a la Plaça Joan Clusellas i Teixé. i s'oferirà vermut per a tothom en acabar
La cita de la cultura popular comparà també amb els Diablots, uns personatges satírics que busquen brega, típics de les ballades de Gitanes del Baix Montseny. A Cardedeu n'hi haurà 12 d'adults i 10 diablotets.
Altres personatges que es podran veure seran “les velles”, típics del repertori de Gitanes del Baix Montseny, que a Cardedeu tenen un format diferent. S’anomenen Belles i aquest serà el tercer any d’aquest grup. Les Belles són 7 persones aficionades al teatre i tenen el paper de fil conductor de la festa. Acostumen a tocar temes d’actualitat per amenitzar la ballada.
Enguany, a més, serà el tercer any de les gitanetes, aquest cop ballaran el Tio Fresco, la Catxutxa, la Jota i el Ball Pla, aquest conjuntament amb tota la colla (grans i petits). Pel que fa al paper dels nuvis, enguany seran la Irene i en Ramon. Una parella que es renova cada any i que lluirà un vestuari diferent durant els balls.