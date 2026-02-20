La policia de Cardedeu renova la flota de vehicles

La Policia Local de Cardedeu ha renovat el seu parc mòbil amb la incorporació de tres nous vehicles policials, amb la mateixa marca i model que els anteriors: el Kia Niro 1.6 GDI HEV. Els nous cotxes són híbrids i estan equipats amb tots els recursos necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques policials. Un dels vehicles està adaptat específicament per al trasllat de persones detingudes.
A més, incorporen sistemes d’assistència avançats i equipaments que poden resultar determinants en situacions d’emergència, com un desfibril·lador extern automàtic (DEA), que pot contribuir a salvar vides en casos d’aturada cardiorespiratòria. La renovació s’emmarca en el contracte de lloguer en modalitat rènting, que preveu la substitució dels vehicles cada quatre anys.
Visita educativa a les dependències policials
Poc abans aquesta renovació, l’alumnat de segon curs de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) de Cura d’Animals i Espais Verds de l’Institut Pla Marcell ha visitat les dependències de la Policia Local. Els IFE són ensenyaments postobligatoris adreçats a joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir-los experiències formatives reals i vinculades amb el seu entorn.
Durant la visita, el grup, format per onze alumnes i dos professors, ha conegut de primera mà el funcionament diari del cos policial, les funcions que desenvolupa i el paper que exerceix en la seguretat i la convivència del municipi. Els joves han recorregut les instal·lacions, han pogut veure part del material operatiu i dels recursos tècnics utilitzats pels agents i han descobert com s’organitza el servei per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
La trobada ha tingut un clar vessant pedagògic i els alumnes han mostrat interès per entendre com es gestionen les emergències, les incidències quotidianes i el treball en equip dins del cos policial. El cap de la Policia, un sergent i dos agents han guiat la visita i han fet valdre la importància de la prevenció, el civisme i la col·laboració amb la comunitat.
Els han acompanyat la regidora de Capacitats Diverses, Noelia Cortés, i el vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Quesada, que han destacat la necessitat d’apropar els serveis municipals als joves i de fomentar espais de coneixement mutu que reforcin l’educació en valors i la inclusió.