Unes 800 persones participaran en la rua de Carnestoltes de Sant Celoni

Sant Celoni s’omplirà de gresca dissabte a la tarda, 14 de febrer, amb la celebració de la rua de Carnestoltes, que comptarà amb la participació de gairebé 800 persones repartides en 9 comparses. La desfilada promet omplir els carrers de color, música i imaginació en una de les cites més esperades del calendari festiu local, que s'allargarà durant tot el cap de setmana.
Les comparses participants seran: Eroltubbies, de l’Agrupament Escolta i Guia Erol (80 participants); El CBSC anem pels aires!, del Club Bàsquet Sant Celoni (120 participants); Una nit al bosc del Pallerola, de l’AFA i Institut Escola Pallerola (65 participants); L’atelier du musée, de l’AFA de l’Escola Avet Roig (92 participants); El bosc màgic del Soler, de l’AFA de l’Escola Soler de Vilardell (91 participants); Guerreres K-Cor, de l’AFA del Cor de Maria (121 participants); Royal Viking, de l’Associació de Veïns de Royal Parc (47 participants); La nostra tribu, de l’AFA de La Salle (109 participants), i Love is in Sant Ponç, de l’Associació de Veïns de Sant Ponç (35 participants).
Recorregut de la rua 2026
Enguany, les comparses es concentraran al carrer Doctor Fleming, punt d’inici d’una rua que seguirà per la carretera Vella, el carrer Anselm Clavé, la plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, el passeig de la Rectoria Vella i el carrer Esteve Cardelús fins a arribar a l’aparcament del Pavelló 11 de Setembre. Com a novetat, s’habilitarà un tram tranquil a la carretera Vella, entre el carrer Doctor Fleming i el carrer Alguersuari, pensat per a persones amb hipersensibilitat sensorial.
A dos quarts de vuit del vespre començarà l’exhibició de comparses i el lliurament de premis a l’aparcament del Pavelló, amb l’animació de Dj Van. L’organització preveu mesures d’accessibilitat, amb seients reservats per a persones amb baixa visió i baixa audició, espai per a cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda, així com servei d’interpretació en llengua de signes.
La festa continuarà amb el sopar de comparses al Pavelló i, a partir de les 11 de la nit, amb la Nit de Carnestoltes oberta a tothom, que comptarà amb l’actuació del grup La Mitjanit i Dj NoCo. Hi haurà servei de barra gestionat per la Colla del Ferro i es recomana als assistents portar got reutilitzable. Durant el concert es faran controls dels nivells acústics per garantir que no se superin els límits permesos.