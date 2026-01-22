Sanofi ven la planta de Riells i Viabrea a una empresa polonesa

La multinacional francesa Sanofi ha anunciat un principi d’acord amb la farmacèutica polonesa Adamed Pharma per vendre-li la planta de fabricació que té a Riells i Viabrea. En un comunicat, Sanofi indica que l'operació s’emmarca en l’estratègia d'orientació del negoci cap a la immunologia i d'alineació de la seva xarxa industrial global. El mateix text afirma que l'acord preveu la continuïtat de l’activitat productiva, el manteniment dels més de 200 llocs de treball i la garantia de subministrament dels medicaments que actualment es fabriquen al centre. La planta de Riells i Viabrea compta amb més de 50 anys d’història industrial i està especialitzada en la fabricació de formes farmacèutiques orals sòlides.
La planta de Sanofi a Riells i Viabrea passarà a mans d’Adamed Pharma després que les dues companyies hagin assolit un principi d’acord per a la seva transferència. L’operació, de la qual no s’ha fet pública la quantia econòmica, està previst que es tanqui formalment durant el segon trimestre del 2026 i inclourà un període de transició.
Adamed Pharma és una empresa farmacèutica i biotecnològica polonesa de propietat familiar, amb prop de 40 anys de trajectòria i uns 2.800 treballadors arreu del món, i se situa entre les principals companyies farmacèutiques de Polònia. Sanofi, per la seva banda, ha explicat que la decisió s’emmarca en l'estratègia de concentrar-se en àrees terapèutiques prioritàries i d’alinear la xarxa industrial global amb les necessitats futures del portafolis de productes.
L’acord preveu que Adamed assumeixi progressivament la gestió de la planta i continuï fabricant durant diversos anys els medicaments de Sanofi que actualment s’hi produeixen, un fet que té com a objectiu garantir la continuïtat del subministrament. La propietat dels productes i la distribució comercial seguiran en mans de Sanofi, i les dues empreses han assegurat que l’operació no tindrà cap impacte ni en els pacients ni en els professionals sanitaris.