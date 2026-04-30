La PAHC Baix Montseny alça la veu: «Exigim un ús immediat dels pisos i blocs buits»

La PAHC Baix Montseny ha protagonitzat una acció de denúncia al parc de les Illes Belles de Sant Celoni aquest dimecres per assenyalar els habitatges buits en mans de la Sareb, coneguda com el “banc dolent”, i reclamar-ne la mobilització immediata per a ús social. L’acció s’ha fet de manera coordinada amb altres col·lectius de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), com la PAH Lleida, la PAH Bages i la PAH Sabadell, davant de blocs buits propietat de la Sareb als seus respectius municipis.
Des de la PAHC Baix Montseny han posat el focus en la realitat local i han recordat que a Sant Celoni hi ha 111 pisos buits en mans de grans tenidors. L’entitat denuncia que no s’estan impulsant mesures efectives perquè aquests habitatges passin a formar part del parc social. En aquest sentit, també han criticat que els blocs buits de la Sareb, habitatges ja construïts i disponibles, es mantinguin fora d’ús.
Els col·lectius asseguren que la Sareb acumula més de 5.000 habitatges buits a Catalunya, molts d’ells concentrats en blocs sencers, mentre almenys 3.000 famílies continuen en llista d’espera de les meses d’emergència locals o nacionals per accedir a un habitatge social. També qüestionen el futur dels 13.000 habitatges de la Sareb traspassats a la nova empresa pública Casa47 a Catalunya. Segons denuncien, només s’ha concretat fins ara la licitació per externalitzar la gestió de 4.700 pisos a empreses privades, fet que “posa en dubte el caràcter públic del projecte”.
Des de la PAHC Baix Montseny i la resta d’organitzacions asseguren que continuaran mobilitzades fins aconseguir que els pisos i blocs buits s’utilitzin de manera immediata per reallotjar famílies. També reclamen que es condonin deutes, es prioritzi la Mesa d’Emergència en les adjudicacions, es rehabilitin els immobles i es garanteixi l’accés universal a l’habitatge sense discriminacions. Alhora, demanen que les famílies organitzades siguin reconegudes com a agents negociadors en totes les decisions que afectin aquest parc residencial. "Amb més de 25 blocs organitzats arreu de Catalunya, seguirem lluitant per exigir un ús immediat dels pisos i blocs buits per reallotjar-hi famílies", diuen.
Des de la COSHAC remarquen que la mobilització sostinguda ha començat a donar fruits. Asseguren que la lluita iniciada amb la campanya “La Sareb és nostra” l’any 2015 i l’organització actual de la confederació ha permès arrencar una taula estable de negociació, el compromís d’una gestió 100% pública per part de l’Agència Catalana de l’Habitatge, la protecció del parc públic davant privatitzacions, l’aturada dels desnonaments en pisos de la Sareb i la formalització de contractes indefinits amb les mateixes condicions per a les famílies residents.
En aquesta línia, les entitats també han volgut fer valdre la importància de l'organització col·lectiva com a eina per fer front a la problemàtica de l'habitatge. "La lluita sindical està permetent aturar desnonaments i aconseguir contractes de lloguer social", afirma la portaveu de la COSHAC, Marta Espriu, que ha fet una crida a les persones afectades a organitzar-se.