El gran pàrquing de l'institut de Vilamajor acabarà les obres aquest estiu

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor executarà aquest estiu la segona fase de les obres de millora de l’aparcament situat a prop de l’Institut Vilamajor, del qual ja s'han acabat els primers arranjaments. Els treballs, executats entre setembre i novembre de 2025, responen a una demanda de la comunitat educativa i dels veïns que utilitzen habitualment aquest espai.
L’actuació ha consistit en la transformació d’un antic aparcament de terra, amb pendent irregular i problemes de drenatge, en una superfície estable organitzada en feixes. També s’hi ha implementat un sistema de canalització d’aigües pluvials per evitar desperfectes causats per la pluja, i s’han pavimentat els carrers d’accés i distribució, així com la senyalització.
El nou aparcament disposa de 104 places per a vehicles, tres places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i espais destinats a bicicletes. A més, s’han instal·lat lloses perforades en les zones d’estacionament, que permeten el creixement de vegetació i milloren el drenatge, amb l’objectiu de reduir l’impacte visual i afavorir la integració amb l’entorn.
Segons fonts municipals, el calendari de les obres ha estat condicionat per una subvenció de 150.000 euros de la Diputació de Barcelona, que exigia que els treballs estiguessin executats i justificats abans de finals de 2025. El projecte preveu una segona fase, amb actuacions com la millora del carrer d’accés i la creació d’un espai per a autocars i autocaravanes. Aquesta nova etapa està prevista per a l’estiu de 2026 i compta amb una subvenció addicional de 164.000 euros.
L’aparcament tindrà un ús compartit: durant l’horari lectiu donarà servei principalment a l’institut, quan el centre educatiu estigui tancat, l'espai també estarà obert al conjunt de la ciutadania. “Aquest aparcament és una actuació pensada per posar fi als desperfectes constants i convertir un espai fins ara provisional en una solució duradora", ha expressat el regidor de Benestar Social, Gent Gran i Educació, David Portet.