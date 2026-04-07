Plantegen suspendre sortides i colònies a 14 centres educatius del Montseny: «La situació és insostenible»

Catorze centres educatius del Baix Montseny s'han afegit al manifest educatiu d'àmbit català "Aturem les sortides educatives" protesta contra la situació de "precarietat" dels mestres i professors i planteja anul·lar les sortides i colònies de cara al curs 2025-2026. Entre els més de 500 centres que s'hi han adherit a tota Catalunya hi ha, de Sant Celoni, l'Institut Escola Pallerola i INS Baix Montseny; i de Cardedeu, l'Escola Mil·lenari, l'Escola Les Aigües, l'Escola Can Manent, l'Institut Arquitecte Manuel Raspall i l'Institut El Sui.
Pel que fa als altres pobles de la comarca, a la llista, hi consten l'Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor, l'Escola Torre Roja i l'Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, l'Escola de Vallgorguina, l'escola Doctor Carulla d'Arbúcies, l'Institut Giola de Llinars i el Ceip Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera. En el manifest que han fet públic, els docents han anunciat que a partir del curs vinent deixaran de fer sortides escolars i colònies fins que el Departament d’Educació implementi "millores reals, estructurals i efectives" al sistema educatiu públic.
Els signants afirmen que és "una mesura de pressió legítima" davant d'unes reclamacions històriques i una situació que titllen "d'insostenible". El text assegura que les sortides comporten responsabilitat civil i penal directa sobre l’alumnat i disponibilitat absoluta fora de l’horari laboral. Unes demandes i unes hores extres, però, "que no estan reconegudes ni remunerades". "Aquesta decisió no és una renúncia. No abandonem la nostra vocació ni el valor pedagògic d’aquestes activitats. Al contrari: defensem l’educació pública amb la fermesa que la situació exigeix", expressen.
Davant d'aquestes circumstàncies, reclamen una "recuperació del poder adquisitiu i salaris dignes" i més recursos humans i materials, sobretot, amb professionals de suport, atenció a la diversitat i orientació. D'acord amb les demandes que s'han fet sentir a les darreres jornades de protesta, reclamen una "reducció dràstica" de la burocràcia i una baixada de ràtios. "Se’ns exigeix cada cop més, amb menys recursos i menys suport, no podem continuar assumint responsabilitats extraordinàries sense condicions laborals dignes", afirmen.
Pronunciament de l'AFA de l'IE Pallerola
L'Associació de Famílies d'Alumnes de l’IE Pallerola ha fet públic aquest dimarts 7 d'abril un comunicat on ha donat suport a lluita drets laborals dels docents i les demandes per millorar l'escola pública. No obstant això, han "rebutjat frontalment" que siguin els infants de l’escola pública, "els qui paguin les conseqüències d’aquest conflicte, un cop més".
Des de l'associació han reivindicat les sortides escolars com a part de la formació i creixement dels alumnes i han recordat la lluita compartida amb les altres AFA de Sant Celoni per aconseguir beques municipals per als infants que no se'n podien permetre els costos i superar totes les barreres per universalitzar-ne l'accés. "Per a molts infants, les sortides i colònies amb l’escola són les úniques que fan durant tot l’any", recorden.
En aquest sentit, han interpel·lat el Govern i el Departament d’Educació per exigir-los responsabilitat davant del context actual i que estableixin "diàleg real, negociació i solucions" per al sector educatiu. "Fa molts anys que les famílies defensem l’escola pública amb ungles i dents i reclamem els recursos i les condicions que necessita. L’exemple més clar és la lluita per la construcció de l’edifici per a l’ESO, on massa sovint la única resposta que rebem del Govern català és el silenci", han declarat al comunicat.