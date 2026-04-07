Dos rescats al Montseny i un cotxe atrapat aquesta Setmana Santa

El pont de Setmana Santa ha portat al Montseny milers de visitants que han gaudit dels dies de vacances al parc natural i als pobles de la comarca. Malgrat les advertències de prudència i sobre la necessitat de fer una bona previsió de les sortides al bosc i la muntanya, els Bombers de la Generalitat, des del passat divendres, 3 d’abril, han dut a terme 42 salvaments a tota Catalunya, dos dels quals han tingut lloc al Montseny.
El primer rescat va tenir lloc a Arbúcies, el 3 d'abril. Els Bombers van rebre l'avís a les 12.20 hores, arran d'un home a qui li havia sortit l’espatlla de lloc pujant a les Agudes. L'home, segons han informat, pujava per la ruta del Esglaons de Castellets, en un tram on és necessari grimpar i fer ús de les mans. Els Bombers van necessitar l’helicòpter de rescat per localitzar la víctima.
Tot seguit, li van fer les primeres atencions, li van immobilitzar l’espatlla i van fer ús d'un gruatge per extreure’l de la zona. Aleshores, va ser traslladat fins a la zona del polígon de Cal Xic d'arbúcies on l'esperava l’ambulància del SEM. En aquest rescat els Bombers van activar un helicòpter de rescat amb personal del GRAE d’Olot i dues dotacions lleugeres dels parcs d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.
L'altre rescat d'envergadura va tenir lloc a les 21:17 hores aquest passat diumenge, a Viladrau. Segons han explicat els Bombers, van haver de rescatar un home que s’havia desorientat al Matagalls. L’home estava bé, s’havia perdut i no podia emprendre el camí de tornada. Els Bombers el van localitzar als volts de les 23 hores al Turó de Sant Marçal.
Tot seguit, després de comprovar que l'home es trobava il·lès, el van acompanyar fins al punt on tenia el vehicle aparcat. En aquest servei els Bombers van activar dos vehicles lleugers del parc de Vic i del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) d’Olot.
D'altra banda, també va actuar el grup de voluntaris Off the Road Baix Montseny, una agrupació de voluntaris amb tot terrenys que es dedica a donar suport a persones que han quedat atrapades en camins de muntanya i zones de difícil accés. L'actuació dels voluntaris va ser aquest passat cap de setmana, al gual de la riera de Gualba, on un cotxe Toyota va quedar atrapat enmig de l'aigua.
Segons ha explicat l'associació, s'hi van desplaçar quatre voluntaris amb dos vehicles que el van enganxar amb un cable i el van remolcar cap enrere amb l’ajuda d’una eslinga i el cabestrant.
El Baix Montseny, entre els trams de l'AP-7 més congestionats
Pel que fa al trànsit, l'Operació Tornada, aquest dilluns, també va tenir impacte al Baix Montseny. El Departament de Trànsit ha destacat el tram de l'AP-7 entre Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva i Sant Celoni en sentit sud com un dels més congestionats de Catalunya, juntament amb els trams a l’Ampolla, entre la Riera de Gaià i Roda de Berà i entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Per tal de millorar la mobilitat i evitar que la congestió s’agreugés a l’AP-7, es van instal·lar carrils addicionals entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, en sentit sud.