Detingut pel robatori violent de 300 parells de sabates en una àrea de servei del Montseny

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada un lladre "teloner" que havia sostret la càrrega d'un camió a l'àrea de servei del Montseny de l'AP-7 en sentit nord, a Llinars del Vallès. Els agents han pogut recuperar la càrrega robada, unes 300 capses de sabates valorades en uns 15.000 euros, així com una furgoneta robada i dos vehicles d'alta gamma.
Cap a la 1:20 hores agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la regió policial Metropolitana Nord, han rebut l’avís que s’havia produït un robatori violent a un camioner en aquesta àrea de servei. Els autors havien fugit en dos turismes i dues furgonetes.
Els agents de trànsit han iniciat la recerca d’aquests vehicles i han localitzat un vehicle sospitós abandonat a l’AP-7 en sentit sud al punt quilomètric 118 aproximadament, a un quilòmetre d'on s'havia comès el robatori però en sentit contrari. A l’interior hi han trobat capses de sabates, eines, com unes tenalles, un esprai pebre i documentació personal.
En aquell moment, una furgoneta s’ha aproximat al lloc i, en detectar la presència policial, el conductor ha saltat del vehicle en marxa per fugir, però els agents l’han pogut detenir. La furgoneta anava carregada amb mercaderia coincident amb la sostreta al camioner, igual que el material trobat al vehicle abandonat. A més, s’ha constatat que la furgoneta constava com a sostreta.
L’home ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència i intimidació, robatori o furt d’ús de vehicle i atemptat contra els agents de l’autoritat.
Finalment, els agents han localitzat un segon vehicle abandonat al voral de l’AP-7, al punt quilomètric 104,6 en sentit sud, amb plaques de matrícula doblades i també carregat amb mercaderia sostreta.
En total, s’han recuperat 299 capses de sabates valorades en uns 15.000 euros, així com una furgoneta i dos vehicles d’alta gamma. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.