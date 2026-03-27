Rescaten un home perdut en un bosc del Montseny

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un home que s'havia perdut al bosc al municipi de Montseny, a la zona de Can Barrina, aquest dijous 26 de març. Segons han explicat els bombers, van rebre l'avís a les 18:07 hores de la tarda.
Es tractava d'un home que havia anat a dinar al restaurant Can Nena que, en sortir, havia desaparegut. El senyor s'havia perdut en una zona boscosa, havia caigut i no sabia com tornar fins a l'indret on havia deixat al cotxe, aparcat a la carretera BV-5301, a l'altura del restaurant, en la carretera que condueix fins al nucli de Montseny.
Els bombers van desplaçar onze dotacions terrestres sobre el terreny i un helicòpter de rescat, alhora, també hi van anar alguns efectius de Mossos d'Esquadra, que van participar en la recerca. A partir del lloc on es trobava el vehicle, els agents van pentinar les zones boscoses circumdants fins que van aconseguir-lo localitzar als volts de les 19 hores.
Segons han avançat, l'home podia caminar per si mateix i va ser traslladat pel Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Sant Celoni on van atendre'l per una ferida lleu. Segons apunten fonts coneixedores del cas, la persona afectada patia una patologia mèdica i estava en tractament.