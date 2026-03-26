Sostenibilitat i territori a la Fira ECOVITA de Riells i Viabrea 2026

Riells i Viabrea es convertirà del 27 al 29 de març en un punt de trobada per a la sostenibilitat amb la celebració de la novena edició de la Fira Ambiental ECOVITA, una cita que combina divulgació, gastronomia, cultura i activitats familiars amb la participació de productors, entitats i projectes de la comarca. Durant tot el cap de setmana, la fira s'estructurarà en diferents espais temàtics repartits pel municipi, com la plaça de la Vila, la biblioteca, l’espai GastrodeGust, l’espai multiactivitat, l’escenari i diverses zones firals, on hi haurà parades d’artesania i alimentació, estands d’entitats i activitats contínues al llarg del dia.
Programació 2026
Divendres 27 de març
La programació començarà el divendres 27 de març amb una activitat matinal d’anellament científic d’ocells de 9:30 a 13 hores a la riera de Sant Llop, amb punt de trobada al camp de futbol de Riells i Viabrea, una proposta oberta al públic per conèixer de prop la biodiversitat i les tècniques de conservació. Ja al vespre, a les 19 hores, el Centre Cultural Can Plana acollirà un acte de reconeixement a Maria Canaleta i a la seva recepta familiar de ratafia, amb projecció d’un conte dedicat a la seva figura i degustació de productes del territori.
Dissabte 28 de març
El dissabte 28 de març l’activitat començarà a les 11 hores a la plaça de la Vila amb una xocolatada popular i activitats infantils que s’allargaran durant tot el matí. A la mateixa hora i en el mateix espai també tindrà lloc una mostra d’activitat física adreçada a la gent gran. Paral·lelament, entre les 11 i les 12:30 hores, l’espai GastrodeGust acollirà una demostració de cuina amb moniato i plantes remeieres, mentre que d’11 a 14 hores es podrà gaudir de l’activitat Ecoponys al costat de la biblioteca. Durant tota la jornada, d'11 a 19 hores, davant del casal hi haurà una fira de llibres de segona mà.
A les 11:30 hores, la biblioteca projectarà el conte de la Vírbola, i a les 11:45 hores acollirà la presentació del llibre infantil “El pingüí Ash”. També a les 11.30 hores, a la plaça de la Vila, es farà la presentació de la Selva Compromesa i de les entitats d’economia social i solidària, mentre que entre les 11:30 i les 13:00 hores es durà a terme un taller de bonsais a l’espai verd sota l’avet.
A partir de les 12 hores, l’espai multiactivitat acollirà un taller sobre crononutrició fins a les 13 hores, mentre que de 12:30 a 13:45 hores l’espai GastrodeGust oferirà una degustació de truites ecològiques. A la biblioteca, entre les 13 i les 14 hores, es projectarà un documental sobre agricultura regenerativa.
La tarda continuarà amb música en directe de 13 a 16 hores a l’espai escenari, i amb una degustació gastronòmica amb moniato de 13:45 a 15:15 hores a l’espai GastrodeGust. Entre les 15:15 i les 16:30 hores, la biblioteca acollirà una presentació sobre projectes de biodiversitat.
A partir de les 16 hores, l’espai multiactivitat oferirà diversos tallers simultanis fins a les 17:30 hores, com un taller de conserves vegetals i un taller familiar de cistelleria. També entre les 16 i les 17:45 hores es farà una demostració de bonsais amb degustació de sake. A les 16:30 hores, l’espai escenari acollirà un espectacle de música i pintura en directe fins a les 17:15 hores, mentre que a la mateixa hora i fins a les 17:30 hores l’espai GastrodeGust oferirà un tast guiat d’olis.
La tarda continuarà amb un concert familiar dels Xetats de 17:30 a 18:30 hores a l'escenari, una degustació de productes vegans de 17:30 a 19 hores a l’espai GastrodeGust i una xerrada d’astronomia de 18:30 a 19:30 hores a la biblioteca.
Diumenge 29 de març
El diumenge 29 de març la jornada començarà a les 11 hores amb l’activitat “Natura sota la lupa” a l’espai d’artesania i amb un espai de jocs sensorials i motrius per a infants a l’espai multiactivitat fins a les 14 hores. A les 11:30 hores tindrà lloc la presentació i visita de la casa ecològica de Can Llop, amb sortida cap al nucli de Sant Llop.
Entre les 12 i les 14 hores, l’espai GastrodeGust acollirà un taller de cuina infantil amb productes de temporada, mentre que en paral·lel hi haurà música en directe a l’espai escenari. A les 12:30 hores, la biblioteca projectarà el documental “La mala llet”, amb posterior col·loqui.
A la tarda, entre les 13 i les 14 hores, l’espai multiactivitat oferirà un taller de moviment i música, i de 14 a 16 hores l’espai GastrodeGust acollirà una degustació de xai i cabrit del Montseny. A partir de les 16.00 hores, es desenvoluparan diverses activitats simultànies, com un taller de preservació de flora a l’espai multiactivitat i un taller infantil de cuina amb fruita i xocolata a l’espai GastrodeGust.
Entre les 16 i les 17:30 hores també hi haurà animació itinerant amb el mag Iker per tot l’espai firal, mentre que a les 16:30 hores l’escenari acollirà un espectacle de música i pintura en directe. A les 17:30 hores, el mateix espai serà l’escenari de l’espectacle de clown “Embolic” de Pau Palaus.
La jornada finalitzarà amb diverses propostes gastronòmiques a l’espai GastrodeGust, com una degustació amb Meandre i Can Moragas de 17:30 a 19 hores i una degustació guiada de productes del Traguinyol de 19 a 20:15 hores.