Via Crucis de Sant Hilari 2026: programació i novetats

Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per Setmana Santa per al Via Crucis d'enguany, que arriba amb novetats entre el 29 de març i el 5 d’abril de 2026, amb una àmplia programació que combina tradició, cultura, natura i activitats familiars repartides per diversos espais del municipi. Durant tota la setmana es podrà visitar l’exposició del Via Crucis Vivent, oberta del 21 de març al 6 d’abril a l’Oficina de Turisme. També estarà en funcionament la fira d’atraccions del 27 de març al 5 d’abril a la plaça General Moragues.
Paral·lelament, el Museu Guilleries oferirà jornades de portes obertes en el seu horari habitual, mentre que l’exposició “L’univers Ximeno” es podrà veure del 3 al 6 d’abril a la Fundació Sútia d’Art. A més, de l’1 al 4 d’abril tindrà lloc la trobada d’autocaravanes amb diferents espais habilitats, i durant aquests dies també es podrà participar en l’activitat “Descobreix els detalls de Sant Hilari”, amb informació disponible a l’Oficina de Turisme. Les misses de Setmana Santa es celebraran en diversos horaris que es poden consultar al web municipal i al suplement parroquial.
Programació 2026
El diumenge 29 de març la jornada començarà a les 11 del matí amb la benedicció solemne de Rams a la plaça de l’Església. A la tarda, a les 6, la Sala Noble acollirà l’assaig obert de l’Orquestra Jove de la Selva amb la participació de l’Orquestra de Corda de Vestfold de Noruega, i a la mateixa hora el Cinema Catalunya projectarà la pel·lícula “Ressuscitat”.
El dimarts 31 de març hi haurà una ruta guiada a la Font de la Formiga, amb sortida a les 10 del matí des de l’Oficina de Turisme. A la tarda, a les 18 hores, la Sala Noble serà l’escenari de la presentació del llibre “El paisatge interior”, de Míriam Subirana, amb introducció d’Anna Torrent. El dimecres 1 d’abril continuarà l’activitat amb una ruta guiada a la Font d’en Gurb, amb sortida a les 10 del matí des de l’Oficina de Turisme.
El dijous 2 d’abril començarà amb una ruta guiada al Nen Jesús de Praga, amb sortida a les 10 del matí des de l’Oficina de Turisme. A la tarda, a les 5.30, tindrà lloc la desfilada d’honor del Via Crucis Vivent, amb sortida des de la plaça Jacint Verdaguer i visita a la Residència de Gent Gran. Més tard, a les 19:30 del vespre, la Sala Noble acollirà un concert de música sacra amb la coral Cor Lutiana, acompanyada pel pianista Josep Maria Col.
El divendres 3 d’abril serà el dia central de la programació. Des de les 8 del matí fins a dos quarts de 10 es faran les inscripcions del XXIX Concurs de Pintura Ràpida i del I Concurs d’Art Jove a Can Rovira, mentre que el lliurament de premis tindrà lloc a les 16:30 de la tarda a la plaça Jacint Verdaguer. Durant tot el dia, de 10 del matí a 20 hores del vespre, la plaça Doctor Gravalosa acollirà la fira artesanal, i també en aquest horari es podrà fer la ruta autoguiada de les estacions del Via Crucis. El photocall del Via Crucis Vivent estarà instal·lat davant de l’Oficina de Turisme de 10 del matí a 19:30 hores.
Les activitats familiars es concentraran en diversos espais: a la plaça Jacint Verdaguer hi haurà jocs de fusta de 10 a 1 del migdia i de 16 a 18 hores, mentre que davant de l’Oficina de Turisme es farà un taller de xapes de 10 a 12 del matí i de 16 a 18 hores. A la plaça Doctor Gravalosa s’hi durà a terme el taller de titelles de dit de 10:30 a 13:30 i de 16 a 17 hores. Durant tot el dia també es podrà participar en el joc de pistes “L’enigma de les estacions”.
Pel que fa a les rutes, a les 11 del matí sortirà des de l’Oficina de Turisme la ruta guiada “Racons de Sant Hilari”. També es faran rutes guiades per les estacions del Via Crucis amb sortides a les 12 del migdia, a les 16:30 i a les 17:30 de la tarda. El Centre Artesà de la Torneria obrirà d’11 a 13 hores i de 16 a 19 de la tarda, mentre que la Sala Noble acollirà durant tot el dia una exposició amb els quadres guanyadors d'edicions anteriors del concurs de pintura.
A les 7 del vespre, l'església acollirà la presentació dels Misteris, que es podran veure exposats fins a l’inici de la representació. El moment culminant arribarà a les 21 hores del vespre amb el Via Crucis Vivent pels carrers del municipi. La jornada es tancarà amb la Festa Via Crucis, que començarà a les 00:30 hores de la matinada al pavelló municipal d’esports.
El dissabte 4 d’abril continuaran les activitats amb propostes diverses dins la programació general. Finalment, el diumenge 5 d’abril es podrà participar en la ruta guiada a Sant Miquel de les Formigues, amb sortida a les 9 del matí des de la Font dels Abeuradors. A les 11.30, des de la plaça Catalunya, sortirà la Ruta del Bombardeig. El Centre Artesà de la Torneria obrirà d’11 a 13 hores, i a les 16:30 de la tarda tindrà lloc la ruta guiada “Llegendes de Sant Hilari”, amb sortida des de l’Oficina de Turisme.
Novetats en dues escenes del Via Crucis Vivent
A l’inici, rere els Jardins de Can Rovira (l’hort de Getsemaní), s’hi escenificarà l’ocupació per part de l’Imperi romà de Jerusalem, el Sant Sopar i la presa de Jesús. Es tracta d’una idea d’Enric Gallifa amb l'objectiu d'enriquir l'espectacle i permetre al públic aprofundir en el context històric que envolta el Via Crucis.
D’altra banda, un altre canvi destacat es viurà a l’escena del Judici, a l’església. El diàleg serà íntegrament en directe i s’eliminarà qualsevol música gravada: els espectadors només sentiran el so de les trompetes, la banda i les veus dels actors. Aquesta fórmula ja es va aplicar l’any passat a Montserrat i, vista la bona valoració de l'organització, es repetirà a Sant Hilari Sacalm.