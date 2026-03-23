La Volta Ciclista a Catalunya 2026 ha tornat al Montseny després de quaranta anys i ho ha fet amb ciclistes de renom, que han rodat per les carreteres de Sant Hilari Sacalm i Arbúcies fins a Hostalric, per marxar en direcció Sant Feliu de Guíxols, que ha estat el punt de partida i serà també la meta d'aquesta etapa.
Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel han partit com els grans favorits per rellevar el vigent campió, Primož Roglič, que enguany no defensarà el títol, amb l’amenaça també de corredors com Joao Almeida i Tom Pidcock. El campionat ha arencat amb aquesta etapa aparentment plana, tot i el pas exigent de l’Alt de Sant Hilari, de primera categoria, en el qual els ciclistes s'han enfrontat a un ascens de 765 metres.
El recorregut d'aquest dilluns 23 recorda al públic la històrica vinculació del Montseny amb el ciclisme. Municipis com Arbúcies i Sant Hilari han estat escenari de nombroses proves al llarg de les dècades, com la Volta ciclista a les Guilleries (1941-1946) o la Volta a la demarcació de Girona de 1943. A més, la Volta Ciclista a Catalunya també ha passat per Arbúcies en diverses ocasions (1974, 1976, 1977 i 1985), i el municipi fins i tot ha acollit finals d'etapa destacats els anys 1969 i 1981.
A NacióBaixMontseny hem fet un recull d'imatges de la jornada, que ha estat històrica per als amants del ciclisme i que també ha tingut un punt de reivindicació al seu pas per Arbúcies, on la població ha rebut els competidors amb estelades al carrer de l'Estenedor, direcció a Hostalric.