Un ferit a Sant Hilari per l'impacte entre un camió i un cotxe a la C-25

Un carril de l'eix transversal (C-25) en terme municipal de Sant Hilari Sacalm ha estat tallat durant més d'una hora a causa d'un accident que ha afectat dues persones i n'ha deixat una de ferida en estat "menys greu". L'incident, segons han explicat els Bombers a NacióBaixMontseny, s'ha produït als volts de les 7:57 hores al punt quilomètric 209 en l'encalç d'un camió amb un turisme particular.
El cotxe, a causa de l'impacte amb el vehicle de mercaderies, ha bolcat lateralment i ha quedat totalment aixafat per la part davantera de la carrosseria. Els Bombers de la Generalitat han activat set dotacions i, en arribar, han trobat els dos ocupants del turisme fora de la carcassa del cotxe. D'altra banda, el camió gairebé no ha patit danys i el conductor n'ha sortit il·lès.
Els bombers han desplaçat els dos vehicles accidentats de la calçada per facilitar-ne la retirada i restablir la circulació. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha enviat dues ambulàncies fins al punt de l'accident i ha atès el conductor i el copilot del cotxe. Un d'ells, segons ha explicat el SEM a NacióBaixMontseny, ha hagut de ser traslladat amb una de les unitats mòbils a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta de Girona.
Es tracta del segon accident greu d'aquesta setmana al Montseny gironí després de l'impacte mortal entre una autocaravana i una motocicleta aquest dilluns 13 de juliol al vespre a Sant Feliu de Buixalleu. El sinistre es va produir cap a les 20:26 hores al punt quilomètric 1,10, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, els dos vehicles van col·lidir lateralment i, com a conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha mort.