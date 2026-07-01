Ensurt a la piscina de Sant Hilari: rescaten una nena de 4 anys d'un ofegament

Una nena de 4 anys ha patit aquest dimecres 30 de juny a la tarda un ofegament a la piscina mitjana de les piscines exteriors del Centre Esportiu Municipal de Sant Hilari Sacalm, així ho ha explicat l'Ajuntament de la vila en un comunicat. Els fets es van produir cap a les 17:50 hores. La intervenció immediata d'altres usuaris i la ràpida actuació dels socorristes, expliquen, han estat determinants per evitar conseqüències més greus.
La menor va ser atesa pels Serveis d'Emergències Mèdiques, que segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, van desplaçar una dotació terrestre i un helicòpter medicalitzat fins al lloc dels fets. El mitjà aeri, finalment, no va ser necessari i es va traslladar en ambulància fins a l'Hospital Santa Caterina de Girona. En el moment del trasllat, segons explica en SEM, la nena estava "en estat menys greu" i, des del consistori, afirmen que a hores d'ara "es troba en procés de recuperació", amb una evolució favorable.
Des del Centre Esportiu Municipal i l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm han destacat que els protocols d'emergència establerts van funcionar correctament i amb la màxima rapidesa, una circumstància que, asseguren, ha permès donar una resposta eficaç davant d'aquest incident.
El consistori i el centre esportiu també han volgut expressar el seu agraïment als socorristes per la seva professionalitat, als serveis d'emergència per la coordinació de l'actuació i a les persones presents per la col·laboració durant els primers moments, que són decisius.
Finalment, han desitjat una recuperació ràpida i completa a la menor i han agraït la comprensió de totes les persones usuàries del centre mentre es desenvolupava el dispositiu d'emergència. "Desitgem una ràpida i completa recuperació a la menor i agraïm la comprensió de tots els usuaris del centre durant el desenvolupament de l'actuació", ha afirmat el consistori en un comunicat.