Sant Celoni i la Batllòria, en risc molt alt d’incendi forestal

Els municipis de Sant Celoni i la Batllòria es troben des d’aquest dimarts sota el nivell 3 del Pla Alfa, que assenyala una situació de perill molt alt d’incendi forestal. Davant d’aquesta circumstància, les autoritats insten la població a actuar amb la màxima prudència, evitant aquelles accions que podrien generar espurnes o desencadenar un foc. Des de l'Ajuntament recorden que cal complir totes les restriccions i seguir fil per randa les instruccions dels serveis d’emergència. Al mateix temps, insisteixen en el fet que qualsevol senyal de fum o indici de foc ha de comunicar-se ràpidament al 112.
Restriccions del nivell 3
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats que comportin risc d’incendi, encara que tinguessin autorització o s’haguessin notificat prèviament, queden suspeses d’immediat. Això inclou cremes de rostolls, eliminació de pastures permanents, restes de poda o silvícoles. També queda terminantment prohibit fer foc a l’aire lliure a qualsevol espai obert, ja siguin àrees de descans a la xarxa viària, zones d’oci o d’acampada, fins i tot als espais habilitats per aquest ús.
Els Agents Rurals intensifiquen la seva presència i supervisen de manera exclusiva el compliment d’aquestes suspensions i de les prohibicions específiques. Entre les restriccions imposades, destaca la prohibició d’utilitzar maquinària o equips capaços de provocar deflagracions, espurnes o descàrregues elèctriques en muntanya i àrees rurals si aquestes es troben a menys de 500 metres d’un terreny forestal. Aquesta maquinària només es pot fer servir amb permís exprés de l’administració autonòmica, o quan és imprescindible per a la tasca d’extinció d’incendis.
Mentre persisteix el nivell d’alerta, queda vetat tant introduir com fer servir material pirotècnic; llançar o deixar abandonat qualsevol objecte en combustió, així com materials que puguin encendre foc, està expressament prohibit als espais naturals municipals. L’ús de bufadors, serres radials i eines similars es restringeix si es troben a menys de 500 metres de zona forestal.
La suspensió de les activitats es prorrogarà mentre es mantingui el risc molt alt d’incendi forestal a la zona. Autoritzacions concedides per a fer cremes resten sense efecte fins a un nou avís. Aquesta mesura afecta igualment tasques agrícoles i silvícoles que, habitualment, requereixen supervisió i permís específic. Les autoritats subratllen la necessitat de la implicació ciutadana i el seguiment estricte de totes les mesures preventives establertes en aquest període. Les restriccions tenen la finalitat de reduir la possibilitat d’incendi i protegir tant les persones com els espais naturals, especialment en aquest context d’alerta màxima.