Retorna el Vescomtat Death, el festival «més heavy» del Montseny

El festival de heavy metal Vescomtat Death retorna a Breda el pròxim dissabte 16 de maig, serà la segona edició d'aquesta cita musical extrema, que l'any passat ja va cloure amb èxit d'assistència. L'organització ha donat a conèixer la reedició del festival, que, com a novetat, enguany es farà al Cercle Bredenc i començarà a les 17 hores. Breda es convertirà novament en l'escenari d'una sèrie de concerts que aplegaran bandes del gènere d'arreu dels Països Catalans. "Obrim de nou les portes de l’infern al Cercle Bredenc per viure una nit de metall extrem amb les bandes més demolidores de la zona i més enllà", han expressat a través de les xarxes.
Igual que la darrera edició, l'entrada serà gratuïta, s'oferirà servei de barra i comptarà amb la col·laboració de la Colla de diables de Breda, U-97Kou. Aquest 2026 ja han avançat l'assistència dels grups Violblast, Radity, Assot, Homicidal Funeral i Neglected, amb algunes més que encara s'han d'anunciar. "Serà una tarda-nit dedicada al metall, l’energia i la comunitat metalera del poble. Veniu a fer suport a l’escena, a deixar-vos el coll i a compartir una jornada que promet ser històrica", han comunicat els organitzadors.
Les bandes confirmades el 2026
Procedents de Figueres, Violblast és una de les bandes de referència del thrash/death metal estatal. Al Vescomtat Death presentaran el seu nou disc, amb una proposta marcada per riffs contundents, alta velocitat i un directe intens i rigorós. Homicidal Funeral ofereix un thrash/death metal extrem, ràpid i agressiu. Guanyadors de la Metal Battle Wacken Spain 2025, la banda destaca per la solidesa del seu directe i per una posada en escena contundent que els ha situat com una de les formacions emergents més rellevants del gènere.
Radity representa la nova generació del thrash metal estatal. Amb un so directe i enèrgic, la banda combina velocitat, actitud i riffs definits, i s’ha fet notar ràpidament a l’escena malgrat la seva joventut. Assot és una banda local consolidada dins l’escena del metal extrem en català. El seu so, pesant i fosc, incorpora elements identitaris vinculats al territori i al folklore del Montseny. El seu directe es caracteritza per la intensitat i la contundència.
Arribats des de Mallorca, Neglected practica un brutal death metal de gran duresa sonora. La seva proposta es basa en riffs pesants, veus extremes i una execució precisa, que els ha permès destacar dins l’escena extrema estatal. Des de Manresa, Vilethrone desenvolupa un death metal extrem d’orientació fosca i opressiva. Amb una combinació de riffs tallants i una atmosfera intensa.
A més de les bandes, la previsió és que aquest 2026 hi hagi mostres artístiques, parades d'artesania i s'està treballant per tenir un food truck propi amb venda d'hamburgueses. "En l'edició anterior els restaurants del poble van quedar sobrepassats per la feina i molta gent es perdia els concerts perquè havia d'anar a menjar alguna cosa. Aquest any volem que el festival incorpori opcions gastronòmiques pròpies i també un vessant artesanal", ha explicat l'impulsor del festival, Saül Rosales.
Èxit el 2025
El passat 2025 el festival Vescomtat Death va aconseguir aplegar unes 350 persones d'arreu de Catalunya malgrat que la data va coincidir amb altres cites musicals del gènere i també amb Eurovisió, que se celebrava aquella mateixa nit. Enguany el Vescomtat Death s'erigeix com a principal referent cita musical del gènere a la comarca i promet tornar a omplir Breda amb emocions fortes.
Des de l'organització van fer una bona valoració de l'assistència i del festival, que han qualificat "d'èxit". "Va superar les expectatives perquè hi havia altres concerts que es feien al mateix dia, però igualment el Vescomtat Death va tenir molt bona rebuda", va explicar l'impulsor del festival, Saül Rosales. A més, es va detectar que, més enllà de la comarca, havia vingut molta gent de fora del poble. "La idea era portar gent i el festival ha beneficiat el comerç i els bars, que es van omplir de gent", afirma. El projecte del Vescomtat Death va comptar amb el suport de la Comissió de Festes de Breda i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la vila.