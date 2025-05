Heavy metal al Vescomtat Death: un festival porta l'infern a Breda

Poc s'haurien imaginat els monjos de Breda que, després de més nou segles de la fundació del monestir, les lletres sanguinàries del heavy metal català ressonarien pels carrers de la vila. El passat dissabte 17 de maig unes 350 persones es van concentrar a la plaça Lluís Companys, a pocs metres de l'església, per gaudir del Vescomtat Death, el festival de metal del Baix Montseny que es vol consolidar com a un dels referents del gènere a Catalunya. La cita va aplegar set grups d'arreu dels Països Catalans i va comptar amb un cartell de luxe amb noms com Siroll!, de la Catalunya central, Litost del País Valencià o Metalfetamina del Baix Montseny.

Les actuacions van començar a les sis de la tarda amb el concert de Thanatopraxy, que va donar el tret de sortida amb el metalopunk que el caracteritza, que fusiona elements del heavy metal amb punk rock. Des del començament, la banda va fer vibrar al públic que, malgrat ser només la tarda, es va entregar de ple al so de les guitarres elèctriques i la bateria. Els concerts que van agafar el relleu van mantenir el nivell i van oferir una àmplia gamma de varietats del gènere heavy, que van anar des del Death Metal fins al Trash amb algunes influències del Punk. La música va durar fins a la una de la matinada i es van poder sentir grups com A Dark Reborn, Handle with Hate o Human Carnage, que va fer un repàs dels seus temes més cruents.

Vescomtat Death a Breda.

El festival va reunir un públic divers, hi havia veïns curiosos que s'havien aproximat a donar-hi un cop d'ull, però sobretot van venir-hi els aficionats més fidels, que duien l'equipació oportuna per l'ocasió. Molts d'ells, amb crestes o cabells llargs, anaven vestits amb caçadores texanes, de pell i samarreta negra. Per a aquells que s'havien oblidat la indumentària, tenien ocasió de comprar-la en una paradeta que oferia tota mena de productes dels grups, des de dessuadores i discos fins a roba interior.

El públic al Vescomtat Death.

Un dels grups més esperats i aplaudits ha estat Siroll!, una banda de metal en català que va aparèixer el 2008. La seva música es caracteritza per la duresa de les lletres antisistema i pels riffs vertiginosos, que van entusiasmar el públic del Vescomtat Death. Joan Matínez, un dels assistents al festival, es va desplaçar des de Blanes per veure'ls. "He vingut amb el meu germà, ens agrada molt la seva manera de tocar i el seu tarannà, dur i reivindicatiu", assegura. Martínez és un gran aficionat al gènere i, en una cama, hi porta tatuada una referència a un àlbum dels seus grups preferits, Judas Preist. "Em va marcar moltíssim", explica.

L'Aniol, un jove bredenc, tampoc es va voler perdre l'actuació de Siroll! i va arribar a comprar-se fins a tres samarretes dels grups que actuaven. En el seu cas, va aprofitar l'avinentesa per no haver de veure Eurovisió i gaudir del gènere que més li agrada, el metal català. "Quan vaig saber que feien un festival de metal al costat de casa tenia clar que hi havia d'anar. A Eurovisió només vull que perdi Espanya", ha declarat.

Actuació del grup A Dark Reborn a Breda, al Vescomtat Death.

L'actuació del grup Siroll! al Vescomtat Death.

Un èxit d'assistència

Des de l'organització han fet una bona valoració de l'assistència i del festival, que han qualificat "d'èxit". "Va superar les expectatives perquè hi havia altres concerts que es feien al mateix dia, però igualment el Vescomtat Death va tenir molt bona rebuda", explica l'impulsor del festival, Saül Rosales. A més, es va detectar que, més enllà de la comarca, havia vingut molta gent de fora del poble. "La idea era portar gent i el festival ha beneficiat el comerç i els bars, que es van omplir de gent", afirma.

El projecte del Vescomtat Death va comptar amb el suport de la Comissió de Festes de Breda i amb la col·laboració de l'Ajuntament, que també va contribuir econòmicament. "Vam aconseguir complir amb els horaris planejats i no hi va haver cap incident, amb tot, esperem tornar-lo a repetir l'any vinent", afirma Rosales. Un dels objectius de l'organització serà mantenir la diversitat de bandes i "ampliar" l'oferta de serveis del festival. "De cara a l'any vinent ens agradaria comptar amb una oferta gastronòmica pròpia, una zona de food trucks", explica.