La directora amb més èxit als Gaudí 2026 grava escenes a Cardedeu

Aquest mes de juliol Cardedeu és escenari d'una producció cinematogràfica de Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i gran protagonista dels premis Gaudí 2026 amb la pel·lícula Frontera, que va obtenir 4 estatuetes, incloent-hi el premi a la Millor pel·lícula, el de Millor actriu secundària per a Bruna Cusí, el Millor vestuari per a Mercè Paloma i el Premi Especial del Públic. Collell, segons ha explicat l'Ajuntament de Cardedeu, ha escollit la vila per al rodatge de la pel·lícula Mestres, amb un repartiment encapçalat per Bruna Cusí, Daniela Brown, Nausicaa Bonnín, Greta Fernández i Natalia de Molina, entre d'altres. El film arribarà pròximament als cinemes distribuït per Filmax.
La pel·lícula explica la història de cinc joves mestres de Barcelona que, l’any 1940, decideixen desafiar la dictadura i lluitar, clandestinament, per un sistema d’educació humanista. Amb guió d'Antonio Chavarrías i de la mateixa Judith Colell, la pel·lícula està inspirada en fets reals, reivindica el llegat de l'escola republicana i posa el focus en els grups de docents que, durant el franquisme, van mantenir-ne viu l'esperit malgrat la repressió.
A Cardedeu la localització principal de la pel·lícula és la Casa Campmajor, situada a l’avinguda Rei en Jaume, que s’ha transformat en una escola dels anys 40 i on s’estan rodant pràcticament totes les escenes. La Torre Amat, un altre edifici emblemàtic protegit a la mateixa via, acull també una part important de la filmació i les seves estances s’han transformat en restaurant, pensió i notaria.
Els equips de vestuari, maquillatge i perruqueria, i de producció de la pel·lícula estan ocupant l’espai del bar de la Tèxtil Rase, per on passen diàriament actrius i actors i molts figurants, la gran majoria de Cardedeu.
Situar al centre la tasca dels docents
Segons explica a Filmax la directora, Judith Colell, la voluntat del film és "situar al centre de la història la tasca anònima d'aquestes professores i de les seves escoles, on es cultivava l'amor per la cultura, la llengua i la formació de ciutadans lliures. Uns espais que van contribuir a mantenir viu l'esperit de l'escola moderna en un context tan repressiu com el de la postguerra franquista".
Les productores involucrades en aquest film són Oberon Media, Vilaüt Films i Mestra Media 2024 A.I.E., en coproducció amb 3Cat, Saga Film i EFD Studios, empresa que també participa aportant l'equip tècnic del rodatge. El projecte compta amb el finançament de l'ICAA i de l'ICEC, la participació de Movistar Plus+ i la distribució de Filmax. El rodatge, que s'està duent a terme aquest juliol, s'allargarà fins a l'agost i tindrà lloc també a Barcelona i Mataró.