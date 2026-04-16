El castell de Montsoriu refà els llaços amb Sicília: «Volem que ens coneguin arreu»

El llegat del castell de Montsoriu d'Arbúcies arribarà fins a Sicília aquest cap de setmana. Una delegació encapçalada pel Patronat del Castell i el Consell Comarcal de la Selva es desplaçarà a la regió de Ragusa, a Sicília, per participar en un seguit d’actes que vinculen el patrimoni català i l’italià a través de la nissaga dels Cabrera. Tot plegat es fa en el marc de l'agermanament amb el castell italià Torre Cabrera i de la presentació del llibre Montsoriu, la construcció d'un gran castell feudal, que tindrà lloc el divendres 17 d’abril a la seu de la Província de Ragusa.
Aquesta publicació, fruit de tres dècades de recerca arqueològica impulsada pel Museu Etnològic del Montseny (La Gabella), recull per primera vegada en una edició de gran format l’evolució arquitectònica i militar del monument. “Aquesta aliança ens permet explicar Montsoriu com el gran centre de poder d’una nissaga que va marcar la història de tota la Mediterrània”, afirma el vicepresident tercer del Consell Comarcal, Albert Sanz.
El llibre destaca per l’ús de tecnologia d'avantguarda, amb més de 30 recreacions virtuals que permeten als lectors visualitzar la transformació del castell des dels seus orígens fins a convertir-se en un palau gòtic inexpugnable. El vicepresident tercer del Consell Comarcal de la Selva i president del Patronat del Castell de Montsoriu, Albert Sanz, ha destacat la transcendència d'aquesta col·laboració transfronterera que va més enllà d'acte simbòlic i vol ser una eina científica de primer ordre. "Estem unint els dos extrems dels dominis dels Cabrera: Montsoriu com a bressol i centre de poder a Catalunya, i la Torre Cabrera com a símbol de la seva influència a Sicília com a comtes de Mòdica", assegura.
En aquest sentit, Sanz ha afegit que la presentació del llibre a terres sicilianes és una oportunitat per portar la tecnologia de recreació 3D i el coneixement acumulat durant 30 anys. "Ens posiciona com un referent en la gestió del patrimoni a escala europea, volem que Montsoriu sigui conegut a tota la Mediterrània", diu.
Treball tècnic i futur compartit
Aprofitant la commemoració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, el dissabte 18 d’abril se celebrarà a Pozzallo la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’agermanament. En aquesta trobada, la delegació catalana, formada per Albert Sanz, Joan Carles Codolà (Amics de Montsoriu) i el tècnic del castell de Montsoriu, Joaquim Mateu, treballarà en un calendari d'intercanvis culturals, turístics i de recerca.
A la reunió es tractaran temes sobre recerca, divulgació i intercanvis entre el castell de Montsoriu i la Torre Cabrera. L'objectiu és que tant el Castell de Montsoriu com la Torre Cabrera esdevinguin pols d'atracció mutus, que fomentin un flux de visitants i estudiosos entre la comarca de la Selva i la província de Ragusa.
Montsoriu, la construcció d'un gran castell feudal
El passat desembre es va presentar a Arbúcies el llibre Montsoriu, la construcció d'un gran castell feudal, una publicació del Museu Etnològic del Montseny, que recull el resultat de les intervencions de 30 anys i el coneixement que es té d’aquest gran monument, amb fotografies i d'imatges de recreació virtuals que volen detallar el procés de construcció i l’evolució dels sistemes defensius i espais residencials del conjunt arquitectònic al llarg dels segles.