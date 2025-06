El juny del 2025 serà recordat per unes temperatures disparades. I aquesta situació no només no s'acaba sinó que s'intensifica. A partir d'aquest dissabte Catalunya patirà la primera onada de calor de l'estiu. En aquest sentit, el Meteocat adverteix de quatre dies seguits de temperatures extremes, especialment a Ponent.

Una onada de calor de quatre dies

Catalunya va viure un Sant Joan sufocant que va continuar l'endemà amb temperatures de fins a 41 graus a l'Empordà, les més altes des de l'inici del 2025. Després de dos dies d'una certa treva, els termòmetres es tornaran a disparar a partir de dissabte. La nova calorada s'allargarà fins a mitjan setmana vinent i el “juny acabarà amb una calor persistent i desbocada”, apunta Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.

El cap de setmana les màximes fregaran o superaran puntualment els 40 ºC tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre, se situaran entre els 34 i el 39 a la resta de l'interior i entre els 30 i els 34 al litoral. Amb aquesta situació, el Meteocat ja ha emès un avís per calor per a sis comarques: el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i l'Alt Empordà.

Ara bé, no es tracta d'un avís limitat a dissabte i diumenge. S'espera que les temperatures es mantinguin disparades dilluns i dimarts. D'aquesta manera, el Meteocat pronostica la primera onada de calor de l'estiu, almenys a les comarques de Ponent. Per tal que ho sigui cal que els valors extrems s'encadenin un mínim de tres dies consecutius.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠️



➡ Ds. 14:00 a 20:00 h i Dg 14:00 a 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟡 2/6



*Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/v0dTYrxDM8 — Meteocat (@meteocat) June 26, 2025

Ja s'acumulen tres jornades per sobre els 40 ºC

Tot apunta que a partir de dissabte es poden tornar a superar els 40 ºC en diverses comarques, un fet que es podria repetir al llarg de l'onada de calor. De moment, ja s'hi ha arribat en tres ocasions -21, 24 i 25 de juny- i sembla evident que la llista s'ampliarà. Cal tenir en compte que des del 2007 en un total de quatre anys estius no s'ha arribat mai a 40 ºC en tot l'estiu.

L'onada de calor també és marina

Més enllà del que passa terra endins, el Meteocat també alerta que ens trobem immersos en una onada de calor marina al Mediterrani occidental. “La temperatura de la superfície del mar estan molt per sobre de la mitjana climàtica per aquestes dates”, assenyala Santi Segalà.

A l'Estartit, per exemple, la temperatura superficial de l'aigua va arribar als 23,1 ºC, com va recollir l'històric observador meteorològic Josep Pascual. Es tracta d'una anomia de +2,6 ºC respecte al període 1998–2022 i és més pròpia de finals de juliol. Al conjunt del mar Balear, segons les dades d'Icatmar, la temperatura supera els 26 ºC, un rècord absolut el mes de juny.

“Sovint ens quedem només amb la informació del que passa en l'àmbit terrestre i no presentem l’atenció que es mereix a la temperatura del mar. Malauradament, les onades de calor marines a la Mediterrània s’han intensificat en freqüència, durada i intensitat com a conseqüència directa del canvi climàtic i això impacta greument ecosistemes marins com les praderies de posidònia i els coralls, i activitats econòmiques com la pesca”, afegeix Marc Prohom, cap de Climatologia del Meteocat.

En aquest sentit, el Mediterranean Heat Waves Monitoring Service del servei marítim de Copernicus, indiquen que els valors actuals superen el percentil 90 climàtic, un llindar considerat indicador d’onada de calor marina. I la previsió, segons Segalà és que continuarà pujant “a causa de la persistència de la dorsal sobre el sud-oest d’Europa, que es tradueix en estabilitat i temperatures anormalment altes”.