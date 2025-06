Tercera jornada -segona consecutiva- on s'assoleixen els 40 ºC. I si fins ara els registres més elevats s'havien concentrat a Ponent, aquest dimecres s'han assolit a les comarques gironines. L'epicentre de la calorada s'ha situat a l'Empordà, una comarca que amb el vent de garbí s'ha convertit en un forn i per primera vegada aquest 2025 s'han fregat els 41 ºC.

El dia més càlid a les comarques gironines

No és gens habitual que els 40 ºC arribin abans de Sant Joan i aquest 2025 ha passat. Tanmateix, encara ho és menys que les temperatures extremes es mantinguin de manera sostinguda. Aquest llindar es va superar el dia de Sant Joan en diverses poblacions del Segrià i el Pla d'Urgell -però també del Priorat-. Un 24 de juny que serà recordat per ser el més càlid a l'Observatori Fabra de Barcelona (36,0 ºC), una estació amb més de 110 anys de dades.

Aquest dimecres, com s'esperava, les temperatures s'han disparat a bona part del litoral i prelitoral de la meitat nord del país, especialment a l'Empordà i comarques properes. A la demarcació de Girona s'ha viscut el dia més càlid del 2025 amb valors generalitzats entre els 38 i els 41 graus, segons dades del Meteocat.

El registres màxims s'han concentrat a l'Alt Empordà. A Cabanes, per primera vegada enguany arreu de Catalunya, s'ha assolit una màxima de 40,9 ºC. També destaquen els 40,3 del pantà de Darnius-Boadella. Aquests dos observatoris són dels cincs únics a Catalunya que tenen un rècord de temperatura per sobre dels 45 graus.

Banyoles (39,5), Torroella de Fluvià i Navata també han superat avui el llindar dels 39. A l'observatori de Meteocat de Girona, per la seva banda, la màxima ha arribat a 38,4 ºC, malgrat que en alguns barris de la ciutat la temperatura ha estat superior. També destaca el registre de Santa Coloma de Farners, capital de la Selva, amb 38,6.

Calor sense data de caducitat

Els dos propers dies -dijous i divendres- les temperatures recularan lleugerament. Tanmateix, l'augment de la humitat farà que en punts de la costa la sensació tèrmica sigui semblant o pitjor. De nou, s'espera un pic de calor de cara al cap de setmana amb valors que tornaran a fregar o superar els 40 graus. I, el pitjor, és que no hi data de caducitat per aquests registres disparats.