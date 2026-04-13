Malgrat que les ciutats són un dels ecosistemes més transformats, també hi ha biodiversitat. A Barcelona, per exemple, es calcula que hi ha un centenar d'espècies de fauna. Alguns presenten sobrepoblació -gats, senglars, coloms, escarabat morrut...- mentre altres tenen caràcter invasor: cotorres, el rossinyol del Japó, la tortuga de Florida o la gambusia. En canvi, una espècie autòctona i molt rellevant és el falcó pelegrí. Quasi fa tres dècades es va iniciar un projecte de reintroducció a la ciutat i, des d'aleshores, ja han nascut 250 polls. D'aquests, més d'una cinquena part en un dels nius més emblemàtics: el que hi ha instal·lat a la Sagrada Família.
Vuit nius a la ciutat
La basílica de la Sagrada Família es va seleccionar com un dels llocs idonis per reintroduir l’espècie perquè va ser un dels últims refugis on aquestes aus van criar abans de desaparèixer de la ciutat -l'última parella estava a Santa Maria del Mar fins al 1973-. En aquest sentit, des de fa més de vint anys els falcons hi tenen niu.
A banda del temple en construcció, a la capital catalana hi ha set nius més, quatre dels quals estan en diversos punts del port com la torre del telefèric o el penya-segat de Montjuïc. També destaca un dels edificis de Diagonal Mar, concretament on s'ubica el Departament de Drets Socials, així com a la Torre Collserola. Així mateix, hi ha parelles a Santa Coloma de Gramenet -és l'únic en un edifici d'habitatges-, en un hotel de l'Hospitalet i a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
Tres nous polls a la Sagrada Família
Durant aquests últims dies han nascut els dos primers polls de falcó pelegrí al niu ubicat a les torres de la basílica de la Sagrada Família i el tercer ho farà les pròximes hores. D'aquesta manera, el temple ja arriba a les 56 cries, per les 250 al conjunt de Barcelona.
Aquest niu forma part del projecte de reintroducció del falcó pelegrí que va impulsar l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb Galanthus Natura, l’any 1999. En els primers quatre anys es van alliberar 47 falcons joves a Barcelona i el 2023 van començar a criar-hi les primeres parelles.
Per promoure la continuïtat i difusió del projecte, el 2025 es va signar un nou conveni entre l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Fruit d’aquest conveni hi ha instal·lada una càmera al niu per poder seguir el procés de cria de la parella de falcons.
El falcó pelegrí, juntament altres aus rapinyaires com el xoriguer comú, incorpora complexitat a les xarxes tròfiques. Són grans depredadors que s’alimenten d’ocells, en el cas de Barcelona, principalment coloms, però també espècies invasores com la cotorra argentina.