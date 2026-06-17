Més del 50% d'escoles i instituts amb termòmetres van superar els 30 graus

La plataforma Aules que Cremen ha assegurat que 185 centres educatius dels 287 que tenen monitorats van superar els 30 graus aquest dimarts "de manera sostinguda". Si es compta per aules, afirmen que 614 de les 628 monitorades van superar el límit legal de calor. Davant d'això, denuncien que "un 97% dels espais que habiten els infants i joves del país no tenien les condicions mínimes per salut", fent referència a recomanacions de l'Associació Espanyol de Pediatria.\r\n\r\nSegons les dades d'aquest dimecres, hi ha aules de dos centres que superen o voregen els 40 graus. Són l'Institut Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, amb 40,1 graus poc abans de les 14.00 hores, i l'Institut de Terrassa, amb 39,7 a les 12.05 hores, segons els seus registres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nLa meitat d'escoles no estan preparades pel nou clima Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n