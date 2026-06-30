La síndica de greuges rep 150 queixes per calor a les aules durant el mes de juny

L'onada de calor que ha patit Catalunya aquestes últimes setmanes, coincidint amb el final del curs escolar, ha tingut un efecte directe: la síndica de greuges ha rebut 150 queixes formals només durant el mes de juny relacionades amb l'excés de calor als centres educatius.
Les famílies han dit prou i la sindicatura ha emès un informe on adverteix que es tracta d’una problemàtica creixent que afecta nombrosos centres educatius i que requereix una resposta urgent i planificada, atès que impacta directament en el benestar i les condicions d’aprenentatge de l’alumnat.
De fet, la meitat dels centres educatius públics no estan preparats pel nou clima que ja tenim. Adaptar-los costaria un màxim de 1.300 milions d'euros en una dècada, segons un informe de la fundació Equitat.org. Aquesta problemàtica està vinculada a l’augment de les temperatures mitjanes en un context de crisi climàtica i a les condicions estructurals d’uns edificis que no estaven dissenyats per mitigar-les, destaca la síndica.
L'acumulació d'aquestes 150 queixes ha activat els mecanismes de la institució, que ja ha requerit al Departament d'Educació un informe detallat sobre les actuacions urgents que s'estan duent a terme amb les prioritats i la temporalització de les actuacions, amb horitzó 2030.
En aquest sentit, la síndica també ha reclamat un sistema d’auditories tècniques per avaluar les condicions dels centres i la millora de la comunicació i la coordinació amb els ens locals i amb els centres educatius. L'informe del departament inclou també mesures immediates com ara la instal·lació de ventiladors, entre altres actuacions.
Amb el curs escolar acabat -malgrat que moltes escoles acullen casals d'estiu-, la mirada ara està posada en el mes de setembre quan les aules d'escoles i instituts es tornaran a omplir d'infants i joves i la calor pot tornar a ser la protagonista. La síndica anuncia que continuarà fent seguiment del desplegament d’aquestes mesures, i demana que s’accelerin per garantir unes condicions adequades i saludables a tots els centres educatius.