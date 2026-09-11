Dimiteix un alt càrrec de la delegació del govern espanyol a Ceuta per la polèmica dels avisos del CNI

El cap de gabinet de la delegació del govern espanyol a Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentat la seva dimissió després de la polèmica generada per la publicació de documentació desclassificada del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) relacionada amb els esdeveniments del 30 de juliol.\r\n\r\nLa renúncia es produeix després de saber-se que Sanz va rebre missatges del CNI a través de WhatsApp i va mantenir una conversa telefònica d'uns onze minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. El delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, va afirmar que desconeixia tant els missatges com la trucada mantinguda entre el seu cap de gabinet i el CNI.\r\n