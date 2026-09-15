Feijóo fa un pas més: proposa ara retirar la nacionalitat als migrants que cometin delictes greus

El PP fa un pas més per competir amb Vox amb la mirada posada als migrants. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat impulsarà una modificació legal quan arribi a la Moncloa per retirar la nacionalitat als ciutadans d'origen estranger que cometin delictes greus, com ara assassinats, agressions sexuals o pertinença al crim organitzat o bandes terroristes, segons ha avançat El Mundo. Tot plegat, en l'intent dels populars d'endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, amb un examen més exigent sobre la llengua i els "valors constitucionals".
Segons aquesta proposta, que no es pot deslligar de la competició entre PP i Vox per criminalitzar la immigració, la concessió de la nacionalitat es podria revertir. És a dir, si una migrant que obté la nacionalitat -és a dir, que es converteix en ciutadà espanyol- comet un delicte greu o reincideix en determinats delictes, se li podria retirar el passaport i perdre aquesta condició. Els condicionants de la nacionalitat s'especificaran en el moment en què la persona obtingui el passaport. La reforma legal, a més, inclourà més exigències en el coneixement de la llengua -espanyola- i puntuarà favorablement la "inclusió positiva" i el respecte als valors democràtics d'Espanya.
Segons fonts del PP citades per El Mundo, la reforma implicarà treure la nacionalitat del Codi Civil i crear una llei orgànica que la reguli. L'esperit de la norma giraria al voltant d'una idea: "La nacionalitat no es regala, la nacionalitat es mereix". Així, si els populars arriben al govern espanyol volen trencar amb la percepció que els passaports "es regalen" i que la nacionalitat espanyola va deslligada de la integració i a l'acatament de l'ordenament jurídic.
Totes les enquestes -menys el CIS- apunten a una victòria del PP a les eleccions, i a un previsible govern de la mà de Vox, cosa que permetria, molt probablement, aprovar una reforma legislativa d'aquestes característiques. La proposta arriba en ple debat sobre la immigració, atiat també per la crisi de Ceuta, que tant la dreta com l'extrema dreta miren de capitalitzar. Segons l'últim CIS, el PP no se n'acaba de sortir -només millora un 0,4% en intenció de vot respecte el juliol- i, en canvi, Vox sí que millora una mica més, un 1%, respecte fa dos mesos.