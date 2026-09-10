Quin temps farà per la Diada?

A diferència de la de l'any passat, aquesta Diada no anirà acompanyada d'aiguats. Així és. El sol predominarà arreu del país durant gairebé tota la jornada d'aquest divendres Onze de Setembre, en què els catalans i catalanes sortiran als carrers en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Només podrien descarregar alguns ruixats al voltant del Montseny.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel romandrà serè la major part del dia. El divendres serà assolellat, si bé hi haurà alguns núvols baixos a la meitat nord del litoral i també en algun punt del prelitoral. També hi haurà núvols alts i prims que deixaran el cel enteranyinat.
A partir del migdia, el sol anirà guanyant presència. Tot i això, algunes restes de núvols a punts del nord-est del país poden deixar algun ruixat local i feble a la zona de Girona. Les quantitats de precipitació, però, serien minses o localment poc abundants.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a les temperatures, seran semblants o lleugerament més altes que les de dijous. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest divendres Onze de Setembre:
- Barcelona: mín. 22 °C / màx. 28 °C
- Girona: mín. 13 °C / màx. 27 °C
- Lleida: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Tarragona: mín. 19 °C / màx. 28 °C
- Tortosa: mín. 17 °C / màx. 29 °C
- Manresa: mín. 13 °C / màx. 27 °C
- Tremp: mín. 11 °C / màx. 27 °C
- Ripoll: mín. 10 °C / màx. 24 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 23 °C
I a mitjà termini?
De cara al cap de setmana, dissabte continuarà la presència de núvols que poden deixar algun ruixat al litoral central. Diumenge, però, el sol s'imposarà a bona part del país amb alguna crescuda de nuvolada a partir del migdia a la zona del Pirineu.