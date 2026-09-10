El dimarts 8 de setembre els termòmetres van arribar fins als 40 graus a les comarques gironines. Menys de 48 hores després, el Meteocat ha enregistrat la primera glaçada de la tardor. Concretament, s’ha arribat a -0,9 ºC a Das, a la Cerdanya, mentre que també s’ha arribat a valors al voltant dels -1 en observatoris d’alta muntanya no oficials.
La tercera glaçada més matinera
És habitual que en fondalades de comarques com la Cerdanya hi hagi glaçades al setembre? Sí. Que ho facin abans del dia 10? No gaire. En aquest sentit, es tracta del tercer valor negatiu més matiner d’una sèrie de dades de 26 anys.
El rècord data del 2010 (31 d’agost) seguit del 2019 (7 de setembre). En aquesta dècada s’hi havia arribat bàsicament entre el 24 de setembre i l’1 d’octubre, amb l’excepció del 2024: 13 de setembre.
Ni tropical ni tòrrida
Després de setmanes amb nits tropicals -i tòrrides a la costa central- aquest dijous la refrescada ha estat general. A Barcelona, de fet, no s’ha passat dels 18,6 ºC de Barcelona mentre que a bona part de l’interior s’han situat al voltant dels 10 i dels 5 a les valls del Pirineu.
Aquestes han estat les mínimes més baixes de la xarxa automàtica del Meteocat:
- Das - Aeròdrom (Cerdanya): -0,9 ºC
- Bonabé (Pallars Sobirà): 1,2 ºC
- Puigcerdà (Cerdanya): 2,6 ºC
- Prades (Baix Camp): 2,8 ºC
- Guardiola de Berguedà (Berguedà): 3,1 ºC
- Guixers - Valls (Solsonès): 3,2 ºC
- El Pont de Suert (Alta Ribagorça): 3,3 ºC
- Tírvia (Pallars Sobirà): 3,7 ºC
- Sant Pau de Segúries (Ripollès): 4,0 ºC
- Castellar de n'Hug - el Clot del Moro (Berguedà): 4,1 ºC
En molts casos, la baixada respecte a la mínima d’ahir al matí és de més de 10 ºC, segons el Servei Meteorològic. La situació es mantindrà el pròxim dia: nits fresques i dies amb una calor moderada a l’alça, que localment es poden acostar als 30 graus.
Cal tenir en compte que els primers dies de la tardor climàtica -a diferència de l'astronòmica, comença l'1 de setembre-, ha estat marcat per una calor extrema amb fins a quatre dies per sobre dels 40 graus.