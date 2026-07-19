Puigdemont titlla d'«insult» que Catalunya aporti el 19% del PIB però només rebi el 8,6% d'inversions

L'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha titllat d'"autèntica vergonya", "indecència" i "un insult" el fet que Catalunya aporti el 19% del PIB, però rebi el 8,6% d'inversions. "L'any passat, un ciutadà de Catalunya va rebre 162,6 euros d'inversió de l'Estat, un de Madrid en va rebre 452,3", ha criticat. En un article a la xarxa X, l'expresident també ha apuntat que l'assignació directa dels ministeris és només el 3,2% del total (201 milions d'euros), set vegades menys que a Madrid. "Allà on decideix el Consell de Ministres és on la marginació de Catalunya és més absoluta". Per això, ha recalcat que "cap diputat català" hauria de votar a favor d'un pressupost d'un govern que no ha complert amb els compromisos.\r\n