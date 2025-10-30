El vincle català del probable proper primer ministre holandès

Fins i tot al camp de la política dels Països Baixos s'hi poden trobar vincles amb Catalunya. Les eleccions generals d'ahir al país europeu van deixar al socioliberal Rob Jetten, com a guanyador, i a falta de tancar els acords, serà el nou primer ministre.
Jetten, líder del partit polític Democràtes 66, és nascut a la ciutat de Veghel i ha desenvolupat tota la seva vida als Països Baixos, però no ho ha fet així el seu marit i possible futur "primer cavaller", Nico Keenan. El seu vincle amb Catalunya el trobem en un esport: l'hoquei herba.
El seu pare, Patricio Keenan, va ser l'entrenador del primer equip masculí i femení de l'equip terrassenc, Pla del Bonaire, i els seus fills, Nico i Sofia se'n va anar a viure a Terrasa amb ell. Això va ser entre els dotze i els divuit anys del Nico, període en què el probable futur "primer cavaller" va jugar al Club Egara.
De fet, fins i tot la selecció espanyola va mostrar interès a convocar-lo, però Keenan va preferir jugar amb la selecció argentina i va debutar als Jocs Olímpics de Tòquio, l'any 202O. Abans havia abandonat Catalunya, el 2015 va tornar als Països Baixos per jugar a l’HC Klein Zwitserland, club on continua militant. En aquest context va conèixer Rob Jetten.
Ara, fan vida plegats als Països Baixos, i el novembre del 2024 van anunciar el seu compromís i el seu casament, que encara no té data. Tot i això, el vincle de la família Keenan, amb Catalunya i Terrassa no s'ha trencat. La germa de Nico, Sofia, juga actualment al primer equip femení del Club Egara.