L'exèrcit d'Israel ataca una patrulla espanyola de cascs blaus al Líban

Tres carros de combat israelians van penetrar dilluns a la tarda a territori del Líban i van obrir foc contra un batalló espanyol de la Brigada Est de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL), cascs blaus, segons ha informat el govern espanyol. Tot i que l'atac no va deixar ferits, l'executiu ha condemnat uns fets "inacceptables" i ha instat Benjamin Netanyahu a complir el dret internacional.
Segons el govern espanyol, els fets van passar dilluns a les 16:30 hores, quan tres vehicles de combat israelians van prendre posició al nord d'una zona de seguretat al voltant de les posicions que l'exèrcit israelià manté en territori libanès. Aleshores, una patrulla dels cascs blaus es va dirigir cap al lloc, situat al sud de la localitat del Khiam, per monitorar aquests carros, ja que estaven fora de la zona de seguretat.
En aquell moment, els carros israelians van efectuar tres trets amb un canó i els projectils van caure a 150 metres i 380 de la patrulla. El Batalló Espanyol va ser replegat a una zona segura, retrocedint els carros israelians posteriorment cap a la base de rereguarda. Sense més incidents, la patrulla va tornar a la Base Miguel de Cervantes a Marjayun.
La missió de l'ONU al Líban consta d'uns 11.000 militars, 700 dels quals són espanyols. Han informat d'almenys vuit atacs contra els seus efectius durant el 2025, quan ja estava en vigor l'alto el foc pactat el novembre del 2024 que preveia la retirada tant d'Israel com de Hezbol·là del sud del Líban.
El govern espanyol condemna l'atac d'Israel
El govern espanyol ha expressat la seva "ferma condemna" i ha qualificat d'"inacceptables" els atacs d'Israel. "Espanya reitera la condemna ferma als continus i inacceptables atacs israelians contra les posicions de la FINUL", ha reblat, alhora que ha titllat la darrera acció de "seriosa escalada".
Així, el govern espanyol ha instat Israel a "respectar les forces de pau" i a complir amb les seves obligacions en matèria de dret internacional, de la mateixa manera que a respectar l'acord d'alto el foc aconseguit el novembre del 2024 amb virtut del qual el partit-milícia xiïta libanès s'havia de retirar del sud del país i les tropes israelianes havien d'abandonar la zona.