Trump publica i esborra un vídeo on apareix Barack i Michelle Obama com si fossin micos

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha compartit aquest divendres a la seva plataforma Truth Social un vídeo que representa a l'expresident Barack Obama i a la seva dona, Michelle, com una parella de micos. La Casa Blanca ha restat importància després de denunciar la "falsa indignació" del bàndol demòcrata.
La imatge apareix breument en un dels nombrosos vídeos de caràcter conspiranoic que Trump sol publicar en la seva xarxa social. La major part d'aquest és atribuït al portal ultraconservador Patriot News Outlet i parla de la manipulació de les eleccions de 2020 que Trump porta denunciat des d'aleshores sense cap prova. Tot i això, en el segon 59, el vídeo s'interromp per una breu animació que mostra les cares del matrimoni Obama estampades sobre dos micos durant un parell de segons abans de reprendre el contingut original.
La Casa Blanca ha atribuït la publicació d'aquest error d'un funcionari, segons ha declarat un membre del personal a la cadena CNN, i han assegurat que Trump no estava al cas del contingut sobre els Obama.
Trump, el rei de la selva
La secretaria de Premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha restat importància de la publicació del vídeo: "Aquesta imatge forma part d'un vídeo que descriu el president Trump com el rei de la jungla i als demòcrates com a personatges d'El rei Lleó", ha manifestat Leavitt en un comunicat enviat als mitjans estatunidencs.
Els opositors de Trump han sortit en tromba per denunciar les imatges divulgades per Trump, començant pels seus respectius líders en el Senat i en la Cambra de Representants, Chuck Schumer i Hakeem Jeffries. "Racista. Vil. Aberrant", ha dit Schumer a les xarxes socials. "És perillós i degrada el nostre país", ha afegit abans d'instar al president estatunidenc a esborrar el vídeo i ha demanat disculpes a la parella Obama.
No s'esperen disculpes
Donald Trump ha sostingut que no demanarà disculpes pel fet que no es tracta d'un error seu, tot i haver admès que va visualitzar el principi del vídeo abans de la seva publicació, però no va arribar a revisar-lo per complet.