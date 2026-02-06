La manera correcta de col·locar els coberts al rentaplats: boca amunt o boca avall?

Rentar els plats i coberts després de cada menjar és una tasca fàcil, però que fa mandra. És per això que molta gent opta per utilitzar el rentaplats i desentendre's de fer aquesta feina domèstica. Tot i això, utilitzar aquest electrodomèstic pot semblar fàcil i intuïtiu, però la realitat és que molta gent no sap que s'ha de tenir en compte algunes coses perquè el rentaplats pugui fer la seva feina de manera eficient.
En aquest sentit, col·locar els coberts al rentaplats és una acció quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que genera opinions contraposades sobre quina és la millor manera de fer-ho: amb la part útil cap amunt o cap avall. Tot i que no hi ha una norma científica definitiva, fabricants i tècnics especialitzats coincideixen que la manera d’endreçar forquilles, ganivets i culleres pot afectar tant el resultat del rentat com la seguretat en manipular-los.
Coberts cap amunt
Si acostumes a posar els coberts cap amunt al rentaplats has de saber que l'aigua i el sabó entraran en contacte amb més facilitat als punts on s'acumula més brutícia, és a dir, a la part dels coberts que entra en contacte amb els aliments. Això permet que els dolls a pressió actuïn sense impediments i ajuda a eliminar restes incrustades. En aquesta posició, els coberts queden més exposats al pas de l’aigua i, per tant, el resultat final sol ser una rentada més homogènia, especialment en casos en què hi ha restes visibles de menjar.
Coberts cap avall
Si, per contra, eres d'aquelles persones que tria col·locar els coberts cap avall per evitar riscos com punxar-se o tallar-se amb el fil d'algun ganivet o forquilla, has de saber que estàs triant una opció molt raonable. Sobre si açò afecta el fet que es netegen pitjor o millor els coberts la veritat és que no hi ha una resposta científicament comprovada.
Els rentaplats actuals estan equipats amb sistemes de rentada prou potents per netejar bé els coberts encara que estiguin invertits, sempre que no s’amunteguin ni es trepitgin. A més, col·locar-los d'aquesta manera evita tocar directament les parts que van a la boca, cosa que aporta una sensació d’higiene més gran.
Els fabricants i experts coincideixen que no existeix una fórmula infal·lible vàlida per a tots els casos, però sí unes pautes clares que barregen un poc de les dues maneres de col·locar els coberts i optimitzen el procés d'engegar el rentaplats. En primer lloc, per reduir riscos cal posar ganivets i forquilles cap avall ajuda a evitar accidents. En segon lloc, i per mantenir la higiene, s'ha de limitar el contacte amb les zones que toquen la boca millora la sensació de netedat.
Per últim, per assegurar un bon rentat s'ha de saber quin és el model de rentaplats que es té i entendre com funciona, ja que els models moderns poden netejar correctament els coberts si estan ben distribuïts. En definitiva, el més habitual és adaptar la col·locació segons l’estri i el nivell de brutícia, combinant criteris i donant sempre prioritat a la seguretat sense renunciar a una neteja eficient.