Així has de netejar els gots per evitar que s'hi acumulen bacteris

Si no es netegen correctament, els gots i els termos reutilitzables poden convertir-se en un focus de bacteris, fet que augmenta el risc de diarrea, vòmits o intoxicacions alimentàries. La microbiòloga de la Universitat de Leicester, Primrose Freestone, explica per què és tan important netejar-los bé i com fer-ho correctament.
Segons l'experta, això passa perquè, a cada glop que fem, transferim microorganismes de la nostra boca tant al líquid que hi ha a dintre com a les parets del got. També si les mans estan poc netes, s'hi poden afegir més bacteris potencialment patògens, com l’E. coli. Es tracta d'un bacteri que viu habitualment a l'intestí dels humans i que, en alguns casos, pot provocar diarrea, vòmits, dolor abdominal o febre. També les begudes que contenen sucres, greixos o proteïnes –com els sucs, el te o el cafè– afavoreixen més la proliferació bacteriana que no pas l'aigua sola. Per aquest motiu, és especialment important netejar bé tant els gots com els termos.
Segons Freestone, tots els recipients poden acumular bacteris si no es renten a fons, fins i tot aquells que aparentment estan nets. L’experta explica que les restes de líquids i de saliva formen una biopel·lícula a la qual els microorganismes s’adhereixen i proliferen, i adverteix que fins i tot un got amb aigua dels que deixem a sobre la taula durant hores pot omplir-se de microorganismes. De fet, un estudi elaborat per experts de la Universitat de Henan, a la Xina, va demostrar que el nombre de bacteris pot augmentar de 75.000 per mil·lilitre fins a entre 1 i 2 milions en només 24 hores. Per això, rentar els gots amb regularitat és clau.
Com cal netejar el got?
El més recomanable és rentar el got a fons després de cada ús per eliminar els bacteris de manera eficaç. En el cas del termo, en cas que no es pugui fer immediatament després d'utilitzar-lo, es recomana netejar-lo almenys dos i tres cops a la setmana. La neteja ha d'incloure l'interior, l'exterior del got, la tapa, les juntes i qualsevol accessori, com ara les palletes.
Per millorar l’eficàcia de la neteja, una opció és utilitzar detergent, deixar el recipient en remull durant uns 10 minuts i esbandir-lo amb aigua calenta –per sobre dels 60 °C–, ja que les temperatures elevades ajuden a eliminar els bacteris. En aquest sentit, els experts insisteixen que no n'hi ha prou amb fer-ho amb aigua freda, perquè amb aquest mètode no aconseguirem eliminar tots els microorganismes adherits. Per contra, l'aigua freda en facilita la proliferació.
Quan cal canviar els gots?
A banda de fer-ne una neteja adequada, també és important saber quan cal substituir els gots. Els experts recomanen fer-ho quan faci una mala olor persistent, tingui l'interior aspre, esgarrapades visibles, descoloració o un sabor metàl·lic, ja que aquests senyals indiquen acumulació de residus i bacteris.
En el cas dels termos, encara que no hi hagi indicis evidents de deteriorament, molts experts suggereixen canviar-los cada sis o dotze mesos per garantir una bona higiene i reduir el risc de malalties relacionades amb la contaminació bacteriana.