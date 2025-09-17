Set de cada deu treballadors catalans mengen per ansietat o estrès durant la jornada laboral

El 68% dels treballadors catalans reconeix que menja per ansietat o estrès durant la jornada laboral. És la principal conclusió de l'estudi Hàbits alimentaris a l'entorn laboral, elaborat per Cigna Healthcare Espanya presentat aquest dimecres a Barcelona i que també recull que prop del 52% assenyala que la manca de temps li dificulta mantenir hàbits saludables a la feina.
La "gana emocional" per estrès o ansietat és particularment freqüent entre dones (19,7%) i joves de 25 a 34 anys (27,6%), mentre que els treballadors de major edat mostren una menor incidència. En paral·lel, set de cada deu empleats a Catalunya -el 67%- considera que el teletreball l'ajuda a millorar l'alimentació amb un major consum de fruites i verdures. Els treballadors afirmen que gràcies al teletreball poden mantenir rutines "més equilibrades" en disposar de més temps i flexibilitat durant la jornada laboral.
Les franges de 25 a 34 anys i de 35 a 44 anys són les que més aprofiten la flexibilitat de treballar des de casa per incloure més productes frescos en la seva dieta diària. Com a contrapartida, el 46,1% dels treballadors majors de 55 anys i un 39,3% dels homes manifesten que no han notat un augment del consum d'aliments frescos i naturals des que han començat a teletreballar. A més, un 35,7% dels que teletreballen assegura que planifica sempre els àpats, tot i que encara un 25,3% admet que improvisa diàriament.
En l'apartat negatiu, el teletreball també repercuteix en l'hàbit de "picar" entre hores i el 46,5% dels empleats reconeix que "pica" més durant la jornada laboral des que treballa des de casa, especialment els de la franja de 25 a 34 anys (62%). A més, l'estudi apunta que el teletreball redueix l'activitat física global en eliminar els desplaçaments, cosa que pot incrementar el risc de sedentarisme.
El 43% dels treballadors creu que pot millorar els hàbits alimentaris a la feina
L'estudi de Cigna Healthcare subratlla que la dieta dels empleats és un "factor decisiu" per al seu benestar físic i emocional, així com una palanca estratègica que repercuteix en l'eficiència organitzativa. En aquest sentit, el 32,4% dels enquestats reconeix explícitament que una dieta adequada millora la seva concentració i productivitat. No obstant això, només el 51,2% dels treballadors considera que els seus hàbits alimentaris a la feina són bons, mentre que un 42,6% creu que podria millorar-los. Pel que fa als patrons alimentaris, el 55% dels empleats aposta per la dieta mediterrània, un percentatge que s'incrementa fins al 61,4% entre els majors de 55 anys.
Paral·lelament, un 83,2% afirma portar una "dieta variada", mentre que les dietes específiques són encara bastant minoritàries, com el cas de la vegetariana (3%), la vegana (1,8%) o la sense gluten (1,9%). Respecte a la qualitat dels aliments consumits, són els joves d'entre 25 i 34 anys els qui destaquen per incloure més productes frescos a la seva dieta (57,8%). Un percentatge que baixa molt en altres franges d'edat, ja que la meitat dels enquestats (50,5%) situa el consum de productes frescos entre el 25 i el 50%.
El 69% dels directius se salta menjars per la càrrega de treball o les reunions
La responsabilitat del lloc de feina també influeix decisivament en la dieta i, entre els directius de grans i mitjanes empreses, un 61% admet que no aconsegueix fer pauses regulars per menjar, i un 68,9% reconeix que, moltes vegades, s'acaba saltant menjars per la càrrega de treball o l'acumulació de reunions. Aquests resultats suggereixen que la jerarquia dins de l'organització pot condicionar de manera significativa la possibilitat de mantenir uns hàbits alimentaris equilibrats.
"L'alimentació no és només una qüestió de salut física, sinó que també influeix en l'estat d'ànim, en la capacitat de concentració i en la productivitat", ha apuntat l'especialista en Medicina Interna i E-Health Manager de Cigna Healthcare Espanya, Daniela Silva. "Aquest estudi demostra que les empreses tenen un paper fonamental a facilitar que els seus equips puguin prendre decisions alimentàries saludables", ha continuat Silva. "No n'hi ha prou amb oferir fruita o snacks saludables, cal crear una cultura corporativa que eduqui, motivi i acompanyi els empleats en l'adopció de bons hàbits, tant a l'oficina com a casa. Això és invertir en el benestar i el rendiment a llarg termini", ha conclòs la doctora especialista en Medicina Interna.