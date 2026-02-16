Els diners hauries d'estalviar cada mes per gaudir de salut financera, segons els experts

Parlar d’estalvi sovint s’associa a quantitats concretes: cent, mil o fins i tot un milió d’euros. Estalviar és un objectiu per a molts. Però com fer-ho és una gran pregunta. N'hi ha que opten per destinar una quantitat fixa dels seus ingressos a un compte d'estalvis, d'altres gestionen mil·limètricament les seves despeses, i d'altres, simplement van fent sense tenir massa clar quan gasten.
Tanmateix, els especialistes en finances personals insisteixen que el més útil no és fixar-se en xifres absolutes, sinó calcular l’estalvi en forma de percentatge respecte als ingressos. Per això, els experts recomanen canviar la perspectiva i pensar en termes proporcionals.
Com calcular el percentatge d’estalvi
Per poder controlar la quantitat que s'estalvia en relació amb el que es cobra, la fórmula és senzilla: cal dividir els diners que es reserven cada mes entre el salari mensual i multiplicar el resultat per 100. Així, si algú aparta 100 euros d’un sou de 1.000, el percentatge d’estalvi és del 10%. Per començar a estalviar, els assessors financers recomanen retirar un 5% del sou per estalviar, ja que no suposa un percentatge molt alt.
Aquesta xifra permet crear l’hàbit sense que l’impacte en el pressupost familiar sigui massa gran. Amb el temps, es pot incrementar progressivament fins al 10% o el 15%, en funció de les possibilitats de cadascú. A més, la capacitat d’estalviar no és la mateixa al llarg de tota la vida. Per això, els experts recomanen adaptar l’objectiu d’estalvi a cada etapa.
El “preestalvi”, una estratègia clau
Entre les tècniques per millorar l’estalvi, destaca el que s’anomena “preestalvi”. En lloc d’apartar el que sobra a final de mes, aquest sistema consisteix a programar una transferència automàtica just quan es cobra la nòmina. D’aquesta manera, una part dels ingressos es destina directament a l’estalvi abans que hi hagi temptació de gastar-la.
Aquesta estratègia ajuda a incrementar l’estalvi gairebé sense adonar-se’n, però no tothom la pot dur a terme, ja que has de tenir un sou estable i unes despeses mensuals també estables i segures per poder apartar, de primeres, una determinada quantitat de la teva nòmina.
En definitiva, estalviar no és només una qüestió de diners, sinó d’hàbits, planificació i consciència financera, és per aquest motiu que no hi ha una quantitat específica per a l'estalvi ideal, sinó que depèn de l'etapa vital, el sou mensual i la situació econòmica de cada persona.