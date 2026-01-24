Aquests són els petits pagaments que et fan perdre diners cada mes sense adonar-te'n, segons Forbes

La inflació i el creixement lent dels salaris a l'Estat fan que cada vegada sigui més difícil estalviar per a la majoria de ciutadans. Si bé, més enllà de la situació macroeconòmica, hi ha errors en la gestió de l'economia personal que boicotegen les opcions de fer calaix mes rere mes.
Per això, la revista empresarial estatunidenca Forbes, coneguda principalment pel rànquing de les persones més riques del món, ha fet un recull dels petits pagaments que fan que perdre diners sense que la persona que els fa se n'adoni. Per exemple, apunta que comprar una quantitat de menjar massa elevada fa que s'acabi espatllant i desafavoreix l'aprofitament alimentari. Així, recomana fer compres més petites i freqüents, alhora que planificar bé les receptes.
Un altre petit pagament que convé no fer és pagar interessos per les targetes de crèdit. Forbes insta a fer servir una targeta de dèbit i diners en efectiu per evitar recàrrecs i evitar comprar per sobre les possibilitats. De la mateixa manera, recomana revisar bé les condicions de cada banc abans d'obrir un compte, per tal de no caure en comissions innecessàries.
Més enllà de tot això, hi ha un hàbit que és clau i que sovint no se segueix bé. Es tracta de comparar preus. No s'ha d'anar mai al primer supermercat que es vegi i evitar les urgències en la mesura que sigui possible. També s'ha de seleccionar la marca blanca que més agradi pel que fa a la qualitat preu i identificar quins productes han de ser de millor qualitat o quins poden ser de categoria estàndard.
Finalment, Forbes assenyala que és un error comprar-ho tot nou i recomana optar per plataformes o mercats de segona mà. Concretament, fa referència a Vibbo, Wallapop i eBay, però les opcions són múltiples i n'hi ha d'específiques per a cada mena de producte.
Quants diners hauries de tenir estalviats als 40, 50 i 60 anys?
Per conèixer quina és la dada exacta que garanteix tenir estabilitat i seguretat econòmica segons els ingressos i l'edat cal aplicar la fórmula Grenne. Aquesta fórmula es fa amb un càlcul senzill, només cal tenir en compte l'edat i el sou anual brut.
- Als 20 anys s'hauria de tenir almenys el 25% estalviat del salari brut anual.
- Als 30 anys s'hauria de tenir estalviat almenys un any del salari brut.
- Als 35 anys, dos anys del salari brut.
- Als 40 anys s'hauran estalviat tres cops el salari brut.
- Als 50 anys, cinc cops el salari brut.
- Als 60 anys, set cops el salari brut.
- Als 65 anys s'hauran acumulat almenys vuit cops el salari brut anual.
D'altra banda, l'INE va publicar un informe l'octubre de 2024 on informava sobre les quantitats exactes que tenen estalviades els diferents grups d'edat a Espanya. Per tant, amb les següents xifres es pot saber si és per sobre o per sota de la mitjana i com de lluny s'està del que és el més comú.
- 18 a 24 anys: 5.000 €
- 25 a 34 anys: 12.000 €
- 35 a 44 anys: 18.000 €
- 45 a 54 anys: 22.500 €
- 55 a 64 anys: 30.000 €
- 65 anys o més: 35.000 €