Yolanda Díaz no assistirà a l'acte de refundació de Sumar

Després de dies d'incògnita, Yolanda Díaz ha anunciat que no assistirà a l'acte de refundació de Sumar que se celebra aquest dissabte a Madrid. La vicepresidenta segona del govern espanyol ha assegurat en una entrevista a La Sexta que cal "donar una mica de temps" als partits perquè dibuixin el seu full de ruta per mobilitzar l'esquerra. "És el moment de les formacions polítiques", ha afegit per explicar que tampoc assistirà a l'acte que organitza Gabriel Rufián aquest dimecres a Madrid per tractar el futur de l'esquerra estatal i sobiranista.
D'aquesta manera es resol una de les principals incògnites al voltant de la cimera dels partits de Sumar. Els ministres del soci minoritari del govern espanyol -Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun i Mónica García- sí que assistiran a l'acte Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns sota el lema "Un pas endavant". L'absència de Díaz es produeix en un context en què aquestes quatre formacions han evitat pronunciar-se sobre un lideratge concret i la mateixa ministra de Treball no ha aclarit si vol repetir. Díaz, aquest mateix dimecres, ha reiterat que no toca parlar de noms i que seria "imprudent" centrar el debat en això.
Sumar, amb el dubte de Díaz i d'altres actors
L'esquerra estatal feia setmanes que teixia la presentació del "nou" Sumar i la presentació pública s'ha accelerat pel moviment de Rufián. Però la proposta de Sumar, els Comuns, Esquerra Unida i Més Madrid presenta algunes incògnites i actors en dubte. El primer gran secret és quin serà el lideratge. Díaz ha admès que seria un "greu error" parlar de persones o marques. Esquerra Unida proposa unes primàries i la ministra de Sanitat, Mónica García, de Més Madrid, també ha evitat pronunciar-se sobre si Díaz hauria de liderar la nova candidatura. Les enquestes no són bones per a l'espai a l'esquerra del PSOE i Díaz pateix un desgast, però la realitat és que tampoc hi ha un lideratge fort que pugui ser alternativa. Tothom diu que això no va de noms, però la realitat és que cal trobar-ne un capaç de competir.
En l'anunci de la nova coalició també hi falten actors, principalment Compromís i la Chunta Aragonesista, convidats a l'acte de presentació. El sector majoritari de la formació valencianista s'ha desmarcat de la reconstrucció de Sumar i ha assegurat que només valorarà repetir l'aliança del 2023. Fins i tot no es descarta entrar al front de Rufián. Però en la decisió de Compromís també hi ha el component de creixement al País Valencià. La formació ha portat la veu contra Carlos Mazón després de la tràgica dana, amb Joan Baldoví al capdavant, i una enquesta recent la situava frec a frec amb Vox per guanyar les eleccions valencianes, per davant del PP i del PSPV. Concórrer a les eleccions espanyoles en solitari dotaria Compromís de perfil propi i podria tenir uns bons resultats a rebuf d'unes eleccions valencianes que, si no hi ha un avançament electoral, serien unes setmanes abans de les estatals.
Per la part de la Chunta, també s'han obert a continuar a la coalició, però ara amb sis diputats al Parlament aragonès després del paper del candidat Jorge Pueyo, que va preferir deixar el Congrés, i que li donen una posició que no tenia abans. I més quan la coalició d'Esquerra Unida i Sumar va obtenir un sol diputat i Podem un resultat nefast. "Si no és en la defensa d'Aragó, segur que no estarem en cap confluència de forces polítiques", advertia aquesta setmana la Chunta, encara de ressaca pels bons resultats a l'Aragó. En aquests comicis també hi ha hagut un fet destacat: Compromís i Més per Mallorca han donat suport a la Chunta i no a la coalició de Sumar i Esquerra Unida. Fa uns mesos, Més per Mallorca va avalar que el seu diputat continués al grup de Sumar, però s'evidenciava que una part de la militància no hi estava d'acord.
El llop solitari de Podem
I qui també falta en el "nou" Sumar és Podem. El trencament de totes dues formacions ha estat un dels grans motius de la debilitat de l'esquerra espanyola i res fa pensar que les relacions es puguin reprendre. Els cinc diputats de Podem, des del grup mixt, han adoptat un to especialment bel·ligerant contra el govern espanyol per mirar de marcar perfil propi davant un Sumar que s'ha anat diluint dins l'executiu estatal. Els de Ione Belarra han fet suar sang als socialistes per tirar endavant moltes de les propostes i n'han tombat d'altres com el traspàs de competències en immigració que demana Junts i que, després de la regularització de migrants pactada entre la formació morada i Sánchez, ara podria tirar endavant. En tot cas, i malgrat la pèrdua de poder autonòmic constant de Podem, sembla complicat que tornin a entrar en un Sumar que no els hi doni més representativitat. I encara més si Díaz acaba repetint, ja que el xoc de la vicepresidenta espanyola amb la mateixa Belarra, amb Irene Montero o amb Pablo Iglesias és molt més personal que polític.