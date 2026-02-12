El «nou» Sumar convida totes les forces de l'esquerra plurinacional a l'acte de presentació

Comuns, Més Madrid, Moviment Sumar i Izquierda Unida (IU) han convocat amb el lema "Un pas endavant" l’acte del 21 de febrer al Círculo de Bellas Artes per a la formalització de la seva nova aliança. En un comunicat conjunt, conviden a assistir-hi a “totes les forces polítiques de l'esquerra plurinacional i transformadora de l'Estat”. Una mà estesa per “al diàleg i la cooperació” des del “respecte als temps i necessitats de cada organització”. Les quatre formacions constituiran la seva nova aliança de cara a les pròximes eleccions generals sense resoldre, encara, la qüestió del lideratge. De moment, apunten, es tracta de “plantar cara” i fer aquest pas endavant per tancar la porta a l’extrema dreta i impedir un govern del PP amb Santiago Abascal al Consell de Ministres. La nova aliança suposa una revisió del funcionament actual de Sumar amb l'objectiu de “teixir un espai més democràtic i més sòlid”. Per això, obren les portes a la resta d’organitzacions de l’esquerra plurinacional, però també a “referents de la cultura, sindicats i moviments socials”. “Sabem que aquest camí i aquesta tasca no depèn només de les forces que organitzem l’acte”, i que “continuar els avenços de l’última dècada i frenar les forces reaccionàries no és una cosa que puguem fer només els partits”, conclouen.\r\n\r\n\r\n\r\n🔴 El «nou» Sumar convida totes les forces de l'esquerra plurinacional a l'acte de presentacióhttps://t.co/pSwMEGVngb pic.twitter.com/8wzKP4OKVC\r\n— NacióDigital (@naciodigital) February 12, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n