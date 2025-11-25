Un de cada tres metges catalans fa algun tipus d'activitat privada

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) calcula que uns 15.300 professionals fan algun tipus d'activitat privada, xifra que representa el 32% del total de col·legiats menors de 75 anys, és a dir, un terç. A més d'aquesta dada, l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) recull que el 34% de la població té una assegurança privada de salut.
Davant d'aquests resultats, la secció de Metges d’Assegurança Lliure de Barcelona (CoMB) ha demanat ajuda al Departament de Salut per negociar amb les asseguradores millores retributives o altres aspectes com limitar les pujades de quotes a les persones grans.
L’ESCA ha presentat l'anàlisi als professionals del sector aquest dimarts. A banda de revelar el percentatge sobre l'activitat privada dels metges, també assenyala que un terç de la població compta amb una assegurança privada de salut, dada que augmenta respecte el 28% de les enquestes realitzades l'any 2019.
La presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Elvira Bisbe, ha assenyalat que els professionals veuen com a punts a favor del sector privat una major flexibilitat o possibilitat de conciliació i que aquesta pot ser una “eina d’atracció de talent” en un context en què falten metges, sobretot d’algunes especialitats.
“És un aspecte que ens preocupa. Els hospitals privats poden oferir aquestes condicions per captar metges. Potser des del punt de vista retributiu [el sector] no és tan excel·lent i necessitaria millorar, però des del punt de vista professional resulta molt atractiu. Creiem que és un tema que, davant la falta de metges, probablement podem veure moviment en els propers mesos o anys”, ha afirmat Bisbe, que també ha parlat sobre la posada en marxa de nous hospitals privats a Barcelona.