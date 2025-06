Pilarín Bayés reconeix haver perdut la Creu de Sant Jordi: «L'última me la van fer pagar»

Pilar Bayés, a més de ser concebuda com la dibuixant més icònica del país, també és imperfecta. La dibuixant, que ha estat darrerament inclosa en el llistat de les dones més influents de Catalunya de la revista Forbes, és considerada per molts com la dona més entranyable del territori per la seva manera de ser. Ara, s'ha deixat entrevistar al programa de ràdio Els teloners del versió Rac1 i ha explicat anècdotes d'allò més pintoresques.

Tot i que fa anys que té un perfil molt actiu a les xarxes socials i té presència a l'ull públic, sigui per participar en anuncis o guanyar premis, admet que no sap fer anar el seu compte d'Instagram, en el que té més de 150.000 seguidors: "No sé ni obrir-lo, ho fem tot amb la meva filla. Jo estic barallada amb les màquines". Però no només ho està amb les pantalles, també ha reconegut rient les dificultats que té amb la cuina nova: "És una vitroceràmica nova, però no me'n surto. Em toca menjar gaspatxo de pot i restes que no s'hagin de posar al foc".

Tot i no dur-se bé amb la tecnologia, tampoc l'hi té por, en aquest cas, a la intel·ligència artificial: "La IA és bona replicant, però no creant alguna cosa nova de soca-rel. El secret dels artesans és ser únic i una mica imperfectes, i les màquines ho faran tot perfecte".

Considerada per molts l'àvia de Catalunya, explica que dibuixa "tantes hores com puc": "Passejo, bereno, vaig a missa i m'hi torno a posar, i m'hi puc quedar fins quarts de quatre de la matinada". Ara, està treballant en el projecte d'un mural a Teià i en les biografies de "dues dones extraordinàries": Assumpció Català, una astrònoma que va treballar per la NASA i Isabel Solà, una monja missionera.

Desgavell amb les Creus de Sant Jordi

Pilarín Bayés s'ha presentat a l'entrevista de Rac1 amb la Creu de Sant Jordi penjada de la solapa i ha explicat que se la posa sempre per anar a llocs importants. Bayés va ser guardonada l'any 1991, però l'ha rebuda fins a tres cops: "L'he perduda", reconeix l'artista.

"La Creu de Sant Jordi de les dones no està ben resolta perquè la perds fàcilment. L'última vegada van comprovar que era a la llista de la joieria i em van dir que havia de pagar. Això depèn de com sigui de rata el govern de torn" ha explicat. Tot i això, la dibuixant no ha volgut assenyalar a cap polític: "Pere Aragonès segur que me la donaria, però els de la joieria no".