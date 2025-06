El MNAC confirma l'acceleració del trasllat de les obres de Sixena

Nou capítol del serial de les obres de Sixena. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha confirmat que el grup de treball per al trasllat de les obres -conformat per Estat, Govern i Ajuntament de Barcelona amb la participació del govern aragonès i el mateix MNAC- "ja ha efectuat dues sessions de treball".

En un comunicat que no fa cap referència als assumptes que s'han tractat a la reunió d'aquest divendres, el MNAC explica que "els acords establerts s'estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat". També confirma, com estava previst, que la incidència d'execució de la sentència que obliga al trasllat es presentarà "de forma imminent".

En les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als nou mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. "No estem d'acord amb els terminis plantejats perquè poden ser menors. No s'ha de dilatar el compliment de la sentència", ha assegurat aquest divendres en unes declaracions la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no s'ha referit al cas. Fonts del govern aragonès especifiquen que no han signat cap document i apel·len a la discreció.

Escrit al jutjat

Mentrestant, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ja ha presentat un escrit al Jutjat de primera instància d'Osca demanant mesures preventives que assegurin l'execució de la sentència. Segons ha confirmat a l'ACN, en l'escrit es demana l'embargament dels béns del MNAC fins que es faci efectiu el retorn.

Així, es xifra el valor de les pintures en mil milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les "24 hores del dia" i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals.

El patronat del MNAC va acordar el passat dilluns tornar les pintures murals al Reial Monestir de Santa Maria de Sixena tal com ha ordenat el Tribunal Suprem, però va avisar que el museu no compta amb els mitjans tècnics per fer-ho en el termini que estableix la sentència.