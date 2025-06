Sixena té pressa i demanarà l’execució forçosa de la sentència per rebre les obres del MNAC

L’Ajuntament de Vilanova de Sixena demanarà l’execució forçosa de la sentència que obliga a lliurar les pintures murals del monestir que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Així ho ha assegurat l’advocat del consistori, Jorge Español, després de la comunicació que ha fet el consorci del museu on ha indicat que al·legaran al Tribunal Suprem “incapacitat tècnica” per traslladar les pintures murals.

Español ha assenyalat que “respecta” aquest posicionament, però ha recordat que “la sentència s’ha de complir”. Per aquest motiu, una vegada s’hagi esgotat el termini de 20 dies fixat per complir la sentència del tribunal, preveu presentar al jutjat número 2 d’Osca la instància per demanar l’execució forçosa.

La decisió del patronat del MNAC

El patronat del MNAC ha acordat per unanimitat demanar una incidència d’execució al Suprem en la qual al·legarà la “incapacitat tècnica” del museu per traslladar les pintures murals de Sixena “en el termini establert per la llei d’enjudiciament civil ni tampoc tècnicament”. L’equipament ha presentat un nou informe que constata la “impossibilitat” de restituir els frescos a la sala capitular del monestir “sense posar-los en risc”.

Amb tot, el patronat ha manifestat la “voluntat” de complir la sentència i ha instat les administracions del consorci a crear un grup de treball “de caràcter tècnic” integrat “únicament per personal especialitzat” i amb tècnics de l’Aragó per avaluar els treballs per fer-la efectiva.

El CoNCA, preocupat per la preservació de les obres de Sixena

En paral·lel, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha mostrat la seva "preocupació" per la preservació de les pintures murals de Sixena i ha instat les autoritats a actuar en el marc del que estableixen la llei del Patrimoni Històric Espanyol i la llei del Patrimoni Cultural Català.

Com a òrgan avaluador dels equipaments nacionals de Catalunya i, entre ells, del MNAC, també ha deixat clar a través d'un comunicat que considera "especialment pertinent" la creació d'un grup de treball especialitzat – a proposta del patronat del MNAC - integrat per experts de les diferents parts implicades, per arribar a conclusions "tècnicament rigoroses", al "servei "del patrimoni cultural afectat.