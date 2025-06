Tanca el Museu de l'Art Prohibit de Barcelona

El Museu de l'Art Prohibit tancarà les portes aquest divendres només un any i mig després d'inaugurar-se. Així ho ha anunciat el seu impulsor, Tatxo Benet, que assegura que es tracta d'una clausura no desitjada que atribueix a les pèrdues provocades per les protestes del sindicat SUT davant l'edifici els últims quatre mesos.

"Durant aquest temps, les coaccions i injúries derivades d’aquesta contingència han afectat el funcionament habitual de l’equipament i les pèrdues són insostenibles", detallen des del museu en un comunicat. Ara, es convertirà en una col·lecció nòmada amb exposicions itinerants arreu del món. "Una col·lecció que es mantindrà viva i serà un punt de trobada per plantar cara a la censura", precisen els impulsors.

Hi haurà ampliació.