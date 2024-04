Comencen quatre millores en accessibilitat pels carrers de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa iniciarà, a partir de demà, dilluns 15 d'abril, quatre projectes d'obra en diversos punts de la ciutat finançats pels fons Next Generation 2 d'Accessibilitat. Està previst actuar al carrer Josep Trueta, entre els carrers de Pare Llaurador i Doctor Turró; al carrer dels Jocs Olímpics, entre l’avinguda de l’Abat Marcet i el carrer dels Voluntaris; al carrer de Cervantes, entre els carrers de Sant Gaietà i Mare de Déu dels Àngels; al carrer d’Avinyó, entre la carretera de Montcada i el carrer Gasòmetre i al carrer del Pare Font, entre el carrer de Navas de Tolosa i la carretera de Montcada, que es començarà a fer el dilluns 15 d’abril. En aquest àmbit concret està previst executar obres de reurbanització, on s’executaran cruïlles amb guals de vianants adaptats i noves voreres d’1,80 metres d’amplada.

El dia 15 també es començaran els treballs de millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles del barri de Can Parellada: al carrer Iugoslàvia està prevista la primera obra, que s’allargarà durant quatre setmanes. D’altra banda, es millorarà la cruïlla del carrer d’Europa amb el carrer de França, on es faran passos elevats; i la cruïlla del carrer d’Europa amb el carrer d’Itàlia, just davant del CAP, on es farà una cruïlla elevada completament. El termini d’aquestes obres s’estableix en un període de vuit setmanes. Per últim, també es contempla la millora del carrer d’Amèrica a l’alçada del número 12, on s’executaran treballs de millora de l'accessibilitat i es faran rebaixes dels passos de la vorera. El pressupost per a la realització de totes aquestes obres és de 170.100,01 euros.

El dilluns vinent, l’Ajuntament també té previst començar els treballs de millora de l'accessibilitat al pas de vianants de l'avinguda de Béjar amb el carrer Consell de Cent. El projecte contempla l'ampliació de la vorera nord de l’avinguda Béjar recollint la línia d’aparcament i creant així un pas de vianants rebaixat. D’altra banda, a la vorera sud i al passeig central del vial es realitzaran nous rebaixos i també s’hi instal·laran semàfors. La duració de l'actuació prevista és de dos mesos. Cal tenir presten que, per tal de disminuir l'afectació al Mercadal, els dimecres no es duran a terme treballs a la zona. El pressupost d’aquest projecte és de 153.451,38 euros.



Per últim, la setmana que ve l’Ajuntament també preveu començar les obres al carrer Ràgol, al barri del Poble Nou, que en aquest cas consistiran en la millora del paviment del carrer i tindran una durada d’un mes. El pressupost del projecte és de 20.281,15 euros.